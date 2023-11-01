Мостовой: увеличение территории Сочи возможно за счет искусственных островов

Развитие территории Сочи возможно за счет создания искусственных островов. Такое мнение выразил на форуме Mallpic 2.0 экс-глава курорта Леонид Мостовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: альянсмарин.рф Фото: альянсмарин.рф

«Сочи “уйдет” в море, это неизбежно»,— констатировал он.

Господин Мостовой напомнил участникам форума о проекте искусственного острова «Сакура», который был разработан в 2008 году японской компании «Тохо Глобал Ассосиеэйтс» и российским ООО «Хамар», но не получил финансирование из-за кризиса. Предполагалось, что остров в виде дуги будет построен в районе Хостинской бухты Сочи и позволит создать волнорезную бухту, необходимую для яхтенной пристани на 600 мест. В центре острова, на Сакуровом холме, планировалось разместить гостиницы. Кроме того, на острове должна была расположится жилая зона – виллы и таун-хаусы.

Спикер отметил, что развитие Сочи сдерживает география: с одной стороны горы, с другой — море. К тому же практически вдоль всей береговой полосы, на которой расположен город, проходит железная дорога.

«Если мы не можем перенести железную дорогу, можно выйти в море. Первая идея о создании насыпного острова возникла в девяностые годы. С тех пор она развивалась»,— отметил Леонид Мостовой.

В 2003 году был представлен первый проект, который предусматривал семь искусственных островов. Позже появился проект остров «Федерация» — искусственный архипелаг недалеко от Сочи, на котором планировали разместить жилые здания, гостиницы и пр. Очертания острова напоминали карту Российской Федерации. В это же время был спроектирован остров «Сакура» стоимостью 1,4 млрд долларов.

Леонид Мостовой отмечает, что окупаемость последнего проекта ни у кого не вызывала сомнения, так как были проведены расчеты.

При этом он ставит под сомнение проект туристического кластера «Южный риф», который был представлен в начале этого года. Леонида Мостового смущает заявленная площадь насыпного полуострова – 100 га. Вместе с этим, эксперт уверен, что проект создания искусственных территории в акватории Черного моря в Сочи рано или поздно будет реализован.

Наталья Решетняк, Вячеслав Рыжков

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