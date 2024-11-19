Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в Госдуме рассказала о слухах, что банки будут не в состоянии выплачивать процентные ставки по депозитам. Она считает, что «большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Иногда говорят, что вкладов так уже много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции. Ну вот в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются. Потому что они начисто лишены смысла»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).

Председатель ЦБ объяснила депутатам, что банки платят проценты по вкладам за счет процентов по кредитам, ставки по которым выше, чем по депозитам. По ее мнению, у кредитных организаций «есть абсолютно надежный источник выплат». «Вы можете спросить, а кто же берет кредиты по таким высоким ставкам? Но мы видим, что бизнес берет»,— сказала госпожа Набиуллина. Она отметила, что предприниматели среди прочего берут деньги по плавающей ставке, ожидая ее снижения.

Эльвира Набиуллина в Госдуме заявила, что ЦБ в 2025 году перейдет к снижению ключевой ставки, если не будет дополнительных шоков. По ее словам, в экономике России происходят серьезные структурные сдвиги, о чем свидетельствует рост инвестиций более чем на четверть за три года.

О влиянии ключевой ставки на инвестиции и экономический рост — в публикации «Ъ» «ЦБ много не берет».