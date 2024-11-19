Набиуллина пообещала начать снижать ключевую ставку в следующем году

Центробанк (ЦБ) в 2025 году перейдет к снижению ключевой ставки, если не будет дополнительных шоков, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. По ее словам, в экономике России происходят серьезные структурные сдвиги, о чем свидетельствует рост инвестиций более чем на четверть за три года.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Набиуллина считает, что Россия сейчас находится «в переломной точке» и в будущем ожидается замедление инфляции. «По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом... Это приведет к замедлению текущей инфляции»,— сказала глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина убеждена, что политика регулятора позволит снизить инфляцию до 4,5–5%. «И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году»,— добавила она. Госпожа Набиуллина отметила, что совет директоров ЦБ учитывает ситуацию в регионах при принятии решения о ключевой ставке.

Глава ЦБ считает, что предложения подождать со снижением инфляции исходят из того, что сейчас макроэкономическая стабильность «имеет меньшую ценность, что ею можно рискнуть ради более форсированного экономического рывка». «Я убеждена, что ровно наоборот. Именно сейчас мы должны дорожить ею, как никогда. Как бы мы прошли 2022 год, если бы не устойчивый бюджет, не запас для наращивания расходов, не здоровый банковский сектор и скоординированная политика правительства и ЦБ»,— отметила она.

25 октября совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 19% до 21%. Обновленный прогноз регулятора допускал рост ставки до 23% уже на следующем заседании, которое состоится в декабре. Достижение цели по снижающейся инфляции ЦБ сдвинул с 2025-го на 2026 год. Регулятор утверждает, что в условиях «перегретого» спроса высокая ставка гораздо больше влияет на снижение инфляции, чем замедляет рост.

Подробности — в публикации «Ъ» «ЦБ много не берет».