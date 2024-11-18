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Коммерсантъ FM
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Рекламный сбор затронул операторов связи

Контекст

Поправки к ФЗ «О рекламе» предусматривают также и повышение ставки отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания до 2%. С 2004 года все операторы связи ежеквартально платят 1,2% от дохода компании за услуги в сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания. Из этих денег финансируется проект устранения цифрового неравенства в регионах РФ, который реализует «Ростелеком». Повышение ставки позволит получать ежегодно дополнительно около 10 млрд руб. в госбюджет, говорили “Ъ” участники рынка (см. “Ъ” от 31 октября).

Текущий законопроект расширяет цели, для которых формируется резерв универсального обслуживания. Теперь средства из него планируется дополнительно направлять на «организацию волоконно-оптических линий связи» до населенных пунктов и для «содействия разработке, развития и внедрения перспективных технологий».

Кроме того, поднимается верхняя граница населения жителей малых населенных пунктов с 500 до 1 тыс. человек, в которых операторы обязаны устанавливать базовые станции и создавать точки доступа в интернет. В «Вымпелкоме», МТС, t2, «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев. В «МегаФоне» “Ъ” сказали, что будут готовы прокомментировать документ «после ознакомления с текстом законопроекта».

Источник в крупном операторе связи объясняет, что из резерва универсального обслуживания финансируется строительство базовых станций 2G/4G в населенных пунктах от 100 до 500 человек. «И оборудование, и стройка дорожают по понятным причинам. Предлагается и увеличить количество населенных пунктов, подняв верхнюю границу до 1 тыс. человек, это тоже ведет к росту затрат»,— добавляет он.

Алексей Жабин

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