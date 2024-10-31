Еврозона сократила отставание от США

Экономика зоны евро в третьем квартале выросла сильнее прогнозов — на 0,9% в годовом выражении после увеличения на 0,6% во втором, сообщил Евростат. Такое ускорение может несколько снизить давление на Европейский центробанк, от которого рынок до сих пор ждал быстрого снижения ставок. Одновременно в среду вышли данные и по ВВП США — в целом американская экономика расширяется заметно быстрее европейской, но в третьем квартале ее рост несколько замедлился: до 2,8% с 3% во втором квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

В июле—сентябре ВВП зоны евро, по предварительным данным Евростата, вырос на 0,9% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном. Годовой прирост стал максимальным с начала 2023 года, квартальный — с середины 2022-го. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали эти показатели на уровне 0,8% и 0,2% соответственно — после 0,6% и 0,2% во втором квартале.

ВВП Германии в июле—сентябре на фоне роста государственных и потребительских расходов несколько неожиданно для аналитиков вырос на 0,2% в квартальном выражении. Прогноз предполагал его снижение на 0,1% после сокращения на 0,3% во втором. Таким образом стране удалось избежать технической рецессии (падение ВВП два квартала подряд). Впрочем, в годовом выражении показатель, как и ожидалось, снизился — на 0,2%. Правительство этой страны ожидает, что по итогам года ВВП сократится на те же 0,2%, объясняя это в том числе ожидаемым сокращением экспорта на фоне усиления торговых противоречий Европы и КНР (экспорт Германии обеспечивает половину ее экономического роста).

Лучше прогнозов в третьем квартале оказался рост ВВП Франции: экономика страны увеличилась на 0,4% в квартальном выражении и на 1,3% — в годовом (вместо ожидавшихся 0,3% и 1%). Как признает Национальный институт статистики Франции (Insee), главная причина ускорения — прошедшая Олимпиада. Напомним, на фоне подготовки и проведения Игр в третьем квартале фиксировалось заметное расширение деловой активности в секторе услуг — к августу соответствующий индекс PMI достиг максимального с весны 2022 года значения. Превзошел прогнозы в июле—сентябре и рост ВВП Испании — благодаря сектору туризма экономика этой страны выросла на 0,8% и 3,4% в квартальном и годовом выражении (ожидалось — 0,6% и 3%).

Рост, несмотря на отмеченное ускорение, в большинстве государств зоны евро остается сдержанным и подтверждает прогноз об еще одном снижении ставки ЕЦБ на заседании в декабре. Впрочем, с учетом того что фактические показатели оказались лучше ожидавшихся, давление на регулятор, вероятно, несколько ослабнет — поясним, что на фоне мрачных прогнозов по еврозоне рынок ждал от регулятора более решительных шагов в рамках начатого в июне этого года цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Постепенно снижать ставку, по всей видимости, будет и ФРС. На это указывают опубликованные вчера предварительные данные о динамике ВВП США, согласно которым экономика страны в третьем квартале выросла на 2,8% после роста на 3% во втором. Замедление объясняется более низким ростом инвестиций в основные активы — 1,3% после 2,3%. При этом потребительские расходы, по данным Министерства торговли США, в июле—сентябре выросли заметнее, чем в апреле—июне: на 3,7% против 2,8%. Динамика этого показателя, поясним, может стать одним из аргументов для осторожного снижения ставки (на 25 базисных пунктов, а не на 50) на следующем заседании ФРС 7 ноября.

Отметим, американский рост в сравнении с европейским по-прежнему выглядит не только более быстрым, но и более устойчивым. Это объясняется в том числе разной степенью влияния на экономики последствий военной операции РФ на Украине (см. “Ъ” от 20 июня): для зоны евро оно оказалось достаточно серьезным, для США — ограниченным.

Кристина Боровикова