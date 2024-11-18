Ипотека для чиновников с поправкой на ДКП

Минфин хочет скорректировать условия льготной ипотеки для чиновников, запущенной менее полугода назад. Министерство пытается сгладить рост ключевой ставки и снизить нагрузку на заемщиков при ее повышении — если раньше бюджет покрывал лишь четверть ипотечной ставки, то теперь будет выплачивать разницу между ключевой и фиксированной ставками. Общие расходы на весь срок действия программы не изменятся, но ведомство стремится сохранить ее доступность в условиях жесткой денежно-кредитной политики — если программа окажется недостаточно привлекательной в этом году, ее лимиты будут перераспределены на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

Минфин опубликовал проект постановления правительства, корректирующий условия льготной ипотеки для госслужащих. Программа, напомним, действует с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года в экспериментальном режиме и должна повысить привлекательность государственной гражданской службы среди молодых людей, для которых вопрос жилья стоит наиболее остро. Дело в том, что с 2019 года общая численность государственных и муниципальных служащих в РФ устойчиво сокращалась — с 1 млн человек до 921 тыс. человек в 2022 году, затем незначительно выросла за счет чиновников присоединенных регионов (см. “Ъ” от 15 июля).

Ипотека доступна чиновникам моложе 35 лет со стажем пребывания на госслужбе не менее года, также должен быть опыт участия в военной операции РФ на Украине, либо госнаграда от президента или правительства, либо победа в конкурсах управленцев «Лидеры России» или профессионального мастерства «Лучший по профессии». Доступна программа лишь сотрудникам Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС и Федерального казначейства — 45 человек в 2024 году, еще 45 — в 2025 году (по 9 от каждого ведомства ежегодно).

Всего федеральный бюджет компенсирует участникам ипотечной программы стоимость 33 кв. м жилья — цену за квадратный метр рассчитают по нормативам Минстроя (дополнительный метраж при превышении лимита госслужащий оплачивает сам).

Бюджет полностью оплатит первоначальный взнос (25% стоимости жилья), остаток (75%) направят на поэтапное закрытие основного долга и процентов по банковскому займу в течение девяти лет — это минимальный срок ипотечного кредита (столько же лет чиновник должен оставаться на госслужбе).

Согласно действующим правилам, бюджет компенсирует четверть ключевой ставки — в новой же конструкции предлагается покрывать из казны разницу между значением ключевой ставки и фиксированной ставкой в 12%. Так, если по нынешним правилам при ключевой ставке 21% компенсация составляет 5,25% (остальное за счет заемщика), то по новым на бюджет придется выплата в 9%. При этом, если ключевая ставка опустится на уровень 12% или ниже, бюджет перестанет компенсировать процентные платежи, и средства уйдут на покрытие основного долга. В пояснительной записке к проекту авторы отмечают, что предложенный порядок направлен на обеспечение выплаты процентов банкам госслужащими за счет личных средств в едином размере независимо от колебаний ключевой ставки ЦБ. Общие расходы бюджета на срок действия программы при этом не изменятся — по сути, в случае возросших объемов компенсации процентных обязательств сократятся выплаты из казны тела долга.

Новая схема в большей степени ориентирована на заемщиков при высокой ключевой ставке и позволит правительству сохранить интерес чиновников к программе.

Интерес к ней из-за высокой стоимости кредитов мог снизиться. В частности, проект Минфина предполагает, что, если в 2024 году единая квота на льготную ипотеку не будет использована полностью, ее остаток можно будет применить в 2025 году. Также ведомство исключило ведомственные ограничения по ежегодной квоте — теперь 45 квот могут быть распределены между ведомствами в любой пропорции.

Диана Галиева