ЦБ залимитирует ипотеку

ЦБ получит право вводить макропруденциальные лимиты (МПЛ) в ипотеке для снижения уровня долговой нагрузки граждан в этом сегменте. Благодаря аналогичным мерам в сегменте потребкредитования регулятору удалось снизить долю заемщиков с высокой предельной долговой нагрузкой (ПДН, более 80%) с 33% на начало 2023 года до 22%. В ипотеке сейчас доля заемщиков с ПДН более 80% — 31%. Исходя из описанных ЦБ подходов, на снижение ее до уровня, достигнутого в потребкредитовании, потребуется гораздо больше времени.

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В понедельник Банк России опубликовал доклад о совершенствовании инструмента МПЛ для ограничения системных рисков в розничном кредитовании. ЦБ проанализировал применение МПЛ в потребкредитовании и представил подходы к их установлению в новых сегментах. «МПЛ быстрее, чем макропруденциальные надбавки, помогают уменьшить долю рискованных выдач,— отмечается в материалах регулятора.— При этом накопление рисков в таком сегменте, как ипотека, может иметь серьезные социальные последствия».

ПДН — это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека, включая тот, за которым он сейчас пришел, к его ежемесячным доходам.

МПЛ — количественные ограничения доли кредитов с определенным показателем долговой нагрузки заемщика (ПДН) более 80% в общем объеме предоставленных и выкупленных банком в течение квартала кредитов.

По статистике ЦБ, после введения ЦБ МПЛ для необеспеченных кредитов в 2023 году ЦБ удалось снизить уровень закредитованности в сегменте. Так, если на начало 2023 года доли заемщиков с ПДН до 50%, 50–80%, более 80% были почти равны и превышали 30%, сейчас эти доли 51%, 27% и 22% соответственно. По прогнозу ЦБ, к концу 2027 года на долю заемщиков с ПДН до 50% должно приходиться 74%, более 80% — 8%.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 4 июля: «Мы макропруденциальные инструменты применяем для того, чтобы снизить риски закредитованности».

В ипотеке, согласно материалам ЦБ, на долю заемщиков с долговой нагрузкой менее 50% сейчас приходится 39%, 50–80% — 30%, более 80% — 31%. Ожидается, что законопроект, позволяющий Банку России устанавливать МПЛ в ипотеке и автокредитовании, будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в ближайшее время. Соответствующие поправки могут вступить в силу с 1 апреля 2025 года. После получения Банком России полномочий предполагается установить на третий квартал 2025 года значения МПЛ на выдачу заемщикам ипотеки с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и одновременно низким первоначальным взносом (менее 20%). Значения МПЛ будут установлены на таком уровне, чтобы не допустить ухудшения текущих стандартов кредитования, отмечается в материале ЦБ.

Эти новации рассчитаны не на текущий рынок, а на то, чтобы задать будущие рамки здорового восстановления ипотечного сегмента во время цикла смягчения ДКП, полагает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«Сейчас сегмент ипотеки и так заморожен ставками и исчерпанием лимитов без очевидных перспектив их увеличения в части льготных программ»,— отмечает он. «В 2025 году для вновь выданных кредитов все пожелания Банка России будут быстро выполнены в кратчайшие сроки, поскольку при ставке, устремившейся к 30%, все кредиты будут правильными»,— говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. В ситуации, когда почти для всех ипотечные ссуды недоступны по причине высокой процентной ставки, макропруденциальные новации выглядят как попытка довести запрет на кредит до крайности, считает независимый эксперт Андрей Бархота. По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, если данные требования станут обязательны во второй половине следующего года, то теоретически доля ипотеки с ПДН более 80% в ипотечном сегменте сможет постепенно снижаться, но ее приближение к уровню потребкредитования будет идти более медленными темпами, поскольку структура рынка ипотеки не идентична потребсегменту и на все процессы потребуется значительное время.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева