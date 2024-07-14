Под госслужбу заводят квадратные метры

Белый дом опубликовал постановление о начале эксперимента по государственной ипотеке — получить ее смогут молодые и особо отличившиеся чиновники, при этом средства на первый взнос, выплаты по основному долгу и части процентов при покупке 33 кв. м им переведет напрямую бюджет. Пока эксперимент затронет всего 90 человек в ближайшие два года, однако программа может стать инструментом более широкой борьбы за перспективных для государства сотрудников с иными работодателями — кадровый голод в РФ обещает быть долгим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В субботу, 13 июля, правительство опубликовало постановление о запуске ипотечного эксперимента для госслужащих моложе 35 лет. Пока он будет проводиться в крайне ограниченных объемах — речь идет о возможности получить «госипотеку» для 90 госслужащих Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС, Федерального казначейства в 2024–2025 годах (квота делится по годам поровну). Для участия в программе кроме соответствия возраста им потребуются стаж пребывания на госслужбе не менее года, а также опыт участия в военной операции РФ на Украине или наличие госнаграды, почетной грамоты или благодарности президента или поощрения правительства или победа в конкурсах управленцев «Лидеры России» или профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Условия программы нацелены на обеспечение молодых чиновников первым жильем ради сохранения их на госслужбе:

срок ипотечного кредита должен составлять не менее девяти лет,

при этом бюджет полностью оплатит первоначальный взнос (25% стоимости жилья) и всю сумму основного долга (75%, равными ежемесячными платежами)

плюс частично (на 25% ставки Банка России) субсидирует процентные платежи по такой ипотеке — выплаты будут поступать из Казначейства на банковский счет заемщика, что избавляет Белый дом от необходимости быть стороной ипотечного договора и стимулирует молодых чиновников к лояльности месту работы.

Предусмотрел Минфин (разработчик проекта постановления) и сценарий досрочного погашения ипотечного кредита заемщиком-чиновником: платежи из бюджета на его счет будут продолжаться «на ежемесячной основе» до выплаты всей суммы господдержки, но только при сохранении им статуса госслужащего.

Также выплаты будут приостанавливаться при возникновении ипотечной задолженности у госслужащего, чтобы предотвратить нецелевое расходование средств.

Сами суммы бюджетных платежей каждому заемщику будут рассчитываться из норматива 33 кв. м общей площади купленной квартиры. При превышении этого параметра оплачивать дополнительный метраж должен будет сам госслужащий. Объем бюджетных платежей будет определяться по средней рыночной цене квадратного метра в соответствующем субъекте РФ, для городов федерального значения цифру будут «подтягивать» к реальной стоимости жилья за счет поправочного коэффициента, рассчитываемого Минтрудом.

Эксперимент будет проводиться с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года и завершится докладом об его итогах в правительстве с целью ответить на вопрос о «целесообразности внедрения ипотечной системы на постоянной основе», говорят в Белом доме.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко (как глава аппарата правительства он курирует вопросы государственной гражданской службы, ГГС) прямо объясняют потребность в «госипотеке» желанием «повысить привлекательность ГГС именно среди молодых людей, для которых вопрос приобретения собственного жилья стоит наиболее остро».

Поясним: после 2019 года общая численность государственных и муниципальных служащих в РФ устойчиво сокращалась — с 1 млн человек до 921 тыс. человек в 2022 году, а затем начала незначительно расти за счет чиновников присоединенных регионов. Наибольшее влияние на эту динамику оказала инициированная Минфином и опиравшаяся на цифровизацию госуправления реформа госслужбы (см. “Ъ” от 19 марта 2019 года), которая требовала сократить 10% чиновников, но сохраняла за ведомствами фонды оплаты труда ради повышения зарплат остающимся госслужащим и повышения доли окладов в заработках (премии тогда составляли 60% всех выплат, искажая мотивации госслужащих к работе). В результате численность федеральных гражданских служащих снизилась с 523,7 тыс. в 2019 году до 428,7 тыс. в 2022 году (на 18%) и продолжила снижение введением в госаппарате жесткой тарифной сетки, прекратившей перетоки чиновников из ведомства в ведомство: к концу 2023 года за счет повышения зарплат доля премий в доходах федеральных ГГС была снижена на федеральном уровне до 40%, а на региональном — до 30%, однако дальнейшее расширение всей реформы (сокращение численности плюс повышение доходов и единообразие выплат) после 2022 года оказалось заморожено.

Возникший же в 2022–2024 годах в России кадровый дефицит вынуждает госаппарат бороться хотя бы за перспективных и наиболее ценных сотрудников неценовыми методами. По прогнозам аналитиков, нехватка рабочей силы в ситуации системной и масштабной перестройки экономики на фоне падающей демографии сохранится минимум до 2030 года, так что у инициативы Минфина, несмотря на скромный объем эксперимента, есть шансы оказаться крайне востребованной и в 2027 году, если также принять во внимание сворачивание льготной ипотеки и потребность застройщиков в новых покупателях недвижимости.

Олег Сапожков