Соцсетям устроили переходный период

Бизнес устремился в соцсеть X, рассчитывая на влияние Илона Маска. Рядовые пользователи в США, несогласные с политикой Дональда Трампа, тем временем ищут для себя новые площадки. СМИ пишут об «эре фрагментации интернета». Небольшая платформа Bluesky с августа 2024-го удвоила свою аудиторию, а в среду, 13 ноября, стала самым скачиваемым приложением в App Store. Площадкой пользуется 15 млн человек, в том числе сторонники демократов, которые больше не желают общаться в X, принадлежащем Илону Маску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria , Reuters Фото: Carlos Barria , Reuters

Бизнесмен, как сообщил Трамп, возглавит в новой администрации специально созданный департамент эффективности государственного управления. По данным NBC, некоторые в окружении республиканца даже недовольны тем, что Маск ведет себя как «сопрезидент». The Washington Post пишет, что переманить к себе разочарованных итогами выборов американцев пытается и сервис микроблогинга Threads (принадлежит запрещенной и признанной в России экстремистской корпорации Meta). Площадку создали год назад как аналог соцсети Илона Маска. К бойкоту последней присоединились также британская газета The Guardian и писатель Стивен Кинг.

Реакция пользователей явно сиюминутная, считает руководитель digital-направления брендингового агентства Depot Дмитрий Еремеев: «Основатель Bluesky Джек Дорси раньше в Twitter работал, он, правда, крутой с точки зрения его идей и планов относительного того, как социальная сеть должна развиваться. В X очень много фейков, хоть они и борются с этим. Сам Илон Маск репостил их на своей странице. В Bluesky Web 3.0 децентрализация, когда человек может сам повлиять на алгоритмы собственной ленты. Это прикольная, очень актуальная, наверное, самая легитимная соцсеть в глазах пользователей, в отличие, например, от какой-нибудь Threads (запрещенной экстремистской организации Meta в России), хотя там аудитория уже большая.

Так что, думаю, Bluesky может в перспективе многих лет выйти на какое-то второе место. Но в целом аудитория там прирастала, к сожалению, только вопреки, когда перетекали туда люди из X.

В частности, речь идет о периоде, когда соцсеть блокировали в Бразилии или когда Илон Маск менял политику, настройки, чтобы там люди что-то видели или, наоборот, что-то им не попадалось в выдаче. Таким способом нарастить достаточную аудиторию не выйдет. Пользователи должны туда приходить добровольно ради контента. Сейчас Bluesky — достаточно пустая социальная сеть. Пользователи с момента открытия жаловались, что за полчаса они доскролливают ленту до конца. То же касается и Threads.

Кроме того, во все времена, когда случались эти массовые отписки, уходы, аудитория не сильно-то менялась активно. Это говорит о том, что люди, скорее всего, используют несколько соцсетей, в том числе и потому, что если это политически активные пользователи, то они, конечно, остаются на прежней платформе, чтобы влиять, спорить, холиварить и так далее».

При этом в 2020 году, когда Дональд Трамп проиграл выборы, его сторонники массово перешли в соцсеть Parler. Но после штурма Капитолия магазины приложений ограничили доступ к площадке, а позже ее выкупил один из медиахолдингов и сразу же закрыл. X, в свою очередь, после перехода в собственность Илона Маска в 2022-м терял аудиторию. Но на фоне победы Дональда Трампа на выборах в 2024-м соцсеть переживает новую волну популярности. По данным Financial Times, крупные компании снова планируют размещать там рекламу. Ранее Apple, Disney и другие игроки приостановили интеграции после спорных заявлений Илона Маска о конфликте на Ближнем Востоке.

От позиции крупнейших рекламодателей в итоге и будет зависеть расклад сил между соцсетями, уверен основатель агентства Purple Door Алексей Пак: «Когда Дональд Трамп вступит в должность, может быть, эта история пойдет совершенно по-другому с точки медиаресурса, потому что это же будет находиться под патронажем республиканца. В этом случае соцсеть может зажить в совершенно других условиях. В частности, в нее могут начать вливать колоссальное количество государственных денег, которые раскачают X. Тот же самый Bluesky не будет обладать аналогичными возможностями.

Но также это может быть история с тем, что эти две площадки останутся, и одни будут "левые", а другие — "правые". Пока что во всех процессах лидирует X, и сбить спесь с таких гигантов очень тяжело. Если Илон Маск забьет на соцсети, условно говоря, и продолжит сокращения сотрудников либо еще какие-то процессы начнутся, то X тогда может просто умереть, и первенство передастся кому-то другому. Но не уверен, что он так просто спустит этот актив.

Все будет зависеть от того, где будут деньги.

Допустим, рекламодатели, даже не СМИ, а именно бренды, будут говорить, что не поддерживают Трампа и станут уходить в другие социальные сети, переливать туда бюджеты, тогда туда перейдут авторы, ультралевые или ультраправые. Да, он будет в своем "пузыре" тусоваться. Но в широком смысле блогеры пишут для того, чтобы быть популярными зарабатывать и на этом деньги. Вопрос только в том, насколько эта политика будет выдержана. Может быть, какие-то бренды не смогут вести аккаунты на площадке, которая сверхполитизирована».

Руководители Google, Apple и Amazon публично поздравили Трампа с победой на выборах. СМИ отмечают, что при демократах IT-гиганты были завалены антимонопольными исками от правительства. Республиканцы же лояльны к крупному бизнесу, поэтому корпорации попробуют добиться расположения новой администрации, рассуждают издания. При этом главным бенефициаром может стать Apple.The Wall Street Journal называла Тима Кука единственным, кто в первый президентский срок Трампа выстроил с ним тесные отношения. А вот с запрещенной и признанной в России экстремистской Meta у республиканца давний конфликт. Страница политика в Facebook была заблокирована 2,5 года.

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Елизавета Скобцова