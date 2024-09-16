Илону Маску потребовались телохранители

Поддержавший кандидатуру Дональда Трампа Илон Маск значительно расширил команду телохранителей. Журналисты The New York Times сравнили ее с мини-версией Секретной службы президента. Как заявлял миллиардер еще на собрании акционеров Tesla в июне, угрозы приходят из-за его публичной позиции. В начале сентября в рамках своей экономической программы Трамп пообещал Маску место в будущей администрации. От каких угроз и как прячется самый богатый человек в списке Forbes? Расскажет Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Nikhinson / Reuters Фото: Julia Nikhinson / Reuters

«Вояджер» — такое кодовое имя дали Илону Маску телохранители. Они оставляют за миллиардера чаевые и моют его машину, чтобы он не задерживался на публике. Прежде ходивший без охраны любитель вечеринок, сейчас бизнесмен стал более пугливым, а его образ жизни — более изолированным.

Иногда он преувеличивает серьезность опасности, считает соавтор расследования The New York Times Кирстен Грайнд: «Илон Маск делает сотни публикаций в соцсети X. Иногда он постит расистские шутки, бывают и конспирологические теории. Конечно, я слежу за его аккаунтом. Несколько месяцев назад после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа мы заметили, что Илон Маск опубликовал заявление о том, что два раза пытались убить и его».

Илона Маска охраняют сразу несколько компаний, включая Gavin de Becker & Associates. Ее клиентами в разные годы становились Мадонна, Джефф Безос и Роберт Кеннеди-младший. Услуги этих фирм оплачивают корпорации SpaceX и Tesla. Но вдобавок Маск создал свою службу —Foundation Security. И запросы к собственным телохранителям могут отличаться, рассказывает председатель совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев: «Мне пришлось поработать с Биллом Гейтсом. В то время он был вторым или третьим в списке самых богатых людей, и его охраняла корпорация.

А у Гейтса был прикрепленный свой личный контракт. Причем он был настолько странный: вся его работа заключалась в том, что он должен был подставить себя под пулю. То есть более глупого документа я в жизни не видел. Это говорит о том, какое вообще представление у богатых людей о том, что такое личная охрана».

Илону Маску приходится иметь дело с пожеланиями смерти от оппонентов в интернете. Как правило, за подобными нефизическими угрозами тоже пристально следят. И в скором будущем это придется делать более тщательно, предположил консультант по безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий: «Совсем другая история, когда человек всерьез задумывается о том, как можно воздействовать на него и в киберпространстве, например, умный дом или автомобиль.

Я думаю, в течение одного-двух лет эта проблема наряду с защитой от беспилотного летающего транспорта станет одной из важных, но каких-то примеров я пока не слышал. Различные слухи идут, в частности, по поводу возможных атак на кардиостимуляторы, которые подключены к интернету, но дальше всяких конспирологических теорий дело не идет».

Apple на охрану гендиректора Тима Кука в прошлом году потратила $820 тыс. Amazon на защиту Джеффа Безоса — в два раза больше. А на бюджет Секретной службы власти США на следующий год выделят около 3,2 млрд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова