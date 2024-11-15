Бизнес нащупывает обратный путь

Каждая пятая компания, уходящая из России, рассчитывает вернуться. Это выводы исследования семи юридических компаний, которые изучили около сотни подобных соглашений с весны 2022 года по август 2024-го, данные приводит Forbes. Речь идет о сделках стоимостью не меньше 1 млрд руб. каждая. Пятая часть соглашений предусматривает опцион на обратный выкуп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Воспользуются ли ими иностранные игроки? На этот вопрос “Ъ FM” ответил управляющий партнер юридической фирмы BMS Алексей Матюхов: «С момента введения первых ограничений регуляторика в течение всего периода очень сильно менялась. Те решения, которые предлагали консультанты для компаний, тоже менялись. Изначально опционы действительно применялись чаще всего. Чем дольше затягивался конфликт, чем жестче становились ограничения, тем серьезнее ухудшалось отношение инвесторов.

Те, кто уходили первыми, в большей степени рассчитывали вернуться, ну, и сейчас рассчитывают. Те, кто вынужденно уходил позже, либо применяли какие-то альтернативные схемы, в том числе и номинальный уход с ребрендингом, с передачей временным акционерам, либо уходили под еще более жестким давлением, где и опционы были не всегда применимы. Обстановка сейчас фактически ухудшилась, поэтому если компании заключали короткое опционное соглашение, то, естественно, у них просто не будет возможности вернуться. Если это длинные опционные соглашения, сейчас делать прогнозы на три-пять лет очень проблематично.

Они будут принимать решение, исходя из ситуации. И, естественно, не будут сейчас отказываться от этих возможностей заранее, не зная, что будет в будущем. Сделка одобряется с требованием следовать определенным KPI. То есть и в момент продажи должны быть определенные параметры соблюдены, и после того как сделка состоялась: это сохранение определенной доли занятости и сохранение определенного объема производства или реализации услуг и так далее».

Forbes уточняет, что в трети опционных соглашений говорится, что выкуп произойдет по рыночной оценке. В остальных случаях условия определяются некими «иными критериями». Вероятно, так бизнес пытается компенсировать обязательный дисконт, с которым нужно продавать российский актив, поясняет партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Допустим, если бы иностранцы выходили в нынешних условиях, и вдруг все бы нормализовалось, они бы с удовольствием вернулись. Конечно, им не хочется сейчас брать какие-то заметные деньги с нынешних владельцев, кому они это все оставляют как бы на время.

Потом возвращающимся компаниям, естественно, не хотелось бы платить какие-то рыночные деньги за то, что и так им принадлежит, за то, что они тут оставили временно. Соответственно, всем хотелось бы сейчас продать бизнес за бесценок, а потом, если что, за бесценок купить. Это было бы оптимально. Обратный выкуп может выглядеть так, что новые владельцы скажут, мол, мы сейчас этот бизнес будем вести, еще неизвестно, как он будет идти. Вот столько он будет стоить, если вы захотите забрать, вы его заберете по рыночной цене. Так можно договориться, и в 30% случаев Forbes фиксирует эти условия».

Юристы также оценили размер дисконта, который предоставляли уходящие игроки. В подавляющем большинстве случаев он составлял от 50%.

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Илья Сизов