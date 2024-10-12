С пятью процентами — на выход

Новое ужесточение правил выхода иностранных владельцев из российских активов заметно затормозит этот процесс, считают опрошенные “Ъ” эксперты. После повышения дисконта по сделке и взноса в бюджет суммарно до 95% от рыночной стоимости актива иностранцы в худшем для них случае смогут получить лишь 5% рыночной стоимости актива (и до 40%, если весь «налог на выход» уплатит российский покупатель). Впрочем, отмечают юристы, часть иностранных собственников избирают стратегию выхода из РФ любой ценой, так что заградительной станет не новая цена их ухода, а норма о согласии президента на сделку с активами дороже 50 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Усложнение правил отчуждения российских активов их иностранными владельцами описано в письме Минфина от 9 октября (есть у “Ъ”), которое было разослано федеральным ведомствам (см. “Ъ” от 10 октября). В документе сообщается, что условия продажи российского бизнеса иностранцами пересмотрены в соответствии с указанием президента от 2 октября 2024 года.

По новым правилам иностранные владельцы теперь должны предоставить покупателям дисконт не менее 60% от рыночной стоимости продаваемых активов (ранее 50%). Добровольный взнос в бюджет при этом поднят с 15% до 35% от рыночной оценки бизнеса.

В результате покидающие рынок иностранцы в худшем для них случае смогут получить лишь 5% рыночной стоимости активов (добровольный взнос может ложиться и на покупателя). Выплаты взносов предписано осуществлять по графику: 25% в течение месяца с момента совершения сделки, 5% в течение года, еще 5% — в течение двух лет. Наконец, особо крупные сделки, со стоимостью активов от 50 млрд руб., теперь потребуют разрешения президента.

В секретариате вице-премьера Александра Новака и в Минфине (при министерстве действует подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ) ужесточение условий сделок с иностранцами пока не комментируют. По данным партнера юридической компании SEAMLESS Legal Максима Бульбы, профильные министерства уже оповещают заявителей по сделкам о необходимости привести документы о продаже активов в соответствие с новыми требованиями.

Юристы считают, что новый этап ужесточения правил игры существенно повлияет на скорость и масштабы ухода иностранного бизнеса из России.

Поясним, что в марте 2023 года российские власти в дополнение к требованию о дисконте покупателям при продаже активов иностранцев ввели требование о взносе в бюджет не менее 5–10% рыночной стоимости актива (в зависимости от скидки на него). В октябре того же года взнос вырос до 15%. По словам партнера юридической группы «Яковлев и Партнеры» Вероники Сальниковой, после октября 2023-го заявлений о продаже в правкомиссию меньше подаваться не стало, но заявители стали тщательнее оценивать способы ухода из РФ. Ранее в компании Kept подсчитали, что в 2022 году состоялись 204 сделки по выходу иностранцев из российского бизнеса, в 2023 году — 120, за первые пять месяцев 2024-го — 31 сделка.

Планы иностранных компаний по уходу из РФ Действующие лица В июле 2022 года исполнительный директор американского табачного производителя Philip Morris International Яцек Ольчак заявил, что компания рассчитывает к концу года покинуть российский рынок, седьмой по величине. Впоследствии компания заявила, что «скорее оставит» свой бизнес в стране, чем продаст его на плохих условиях. В марте 2023 года немецкий автопроизводитель Porsche AG объявил о намерении уйти из страны в 2023 году и даже достиг договоренности с неназванным инвестором, однако сделка была отложена в связи с изменением внешних условий. В компании рассчитывают уйти из России к концу 2024 года. В мае 2024 года The Financial Times со ссылкой на представителей бизнеса сообщила, что некоторые западные компании, уже заявившие об уходе из России после начала военной операции на Украине, поменяли свои планы. Так, отказались уходить с российского рынка косметический бренд Avon Products (принадлежит бразильской группе Nature), французская химическая компания Air Liquide и британский производитель бытовой химии, средств личной гигиены и безрецептурных лекарств Reckitt (владеет также правами на бренд презервативов Durex). Отказ компаний от продажи эксперты связывают с нежеланием уступать стабильно работающий бизнес с «ощутимым дисконтом». В мае 2024 года глава австрийского Raiffeisen Bank International (владелец российской дочки Райффайзенбанк) Йохан Штробль сообщил, что компания начнет процесс ухода с российского рынка в третьем квартале 2024 года. К 2026 году кредитный портфель компании в стране должен сократиться на 65%. RBI также сообщал, что стремится добиться деконсолидации российского подразделения, в том числе путем его продажи. В июле 2024 года итальянская банковская группа Unicredit (владелец российской дочки Юникредит-банк) обнародовала стратегию сворачивания бизнеса в РФ до конца 2025 года. В рамках нее группа планирует до нуля уменьшить трансграничный риск на Россию, а также существенно сократить кредитный портфель и депозиты.

Теперь, по ожиданиям юристов, заявлений «на выход» станет меньше. Партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Михаил Мотрич обращает внимание на желание правительства максимизировать наполнение федерального бюджета дополнительными средствами. Впрочем, согласно внесенному в Госдуму проекту бюджета на 2025–2027 годы, доходы от негосударственных организаций, в том числе при продаже активов иностранными компаниями, пока оценены весьма скромно: на уровне 295 млн руб. в год. Притом что поступления этого года оценены почти в 500 раз выше — 142 млрд руб. Очевидно, как часто бывает при прогнозировании таких «нестабильных» поступлений, Минфин пока закладывает их по минимуму. Кроме того, по мнению Вероники Сальниковой, увеличение «налога на выход» лишь создает ощущение, что поступления в бюджет увеличатся,— уходящих иностранных компаний больше не станет. «Ужесточение создано для удержания компаний в России и недопущения оттока капитала, сохранения их бизнеса на российском рынке, поддержания таким образом экономики через налоговые поступления»,— считает юрист. Партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов также считает, что власти пытаются сохранить стратегически важные активы в России и усилить контроль за экономической ситуацией в стране.

Впрочем, по мнению Михаила Мотрича, большинство иностранцев, принявших решение об уходе из РФ, уже сделали это или пытались сделать ранее.

«Оставшиеся иностранные инвесторы, скорее всего, занимают выжидательную позицию и в новых условиях могут получить дополнительный аргумент для продолжения ведения бизнеса в России»,— добавляет он.

В этих условиях повышение стоимости «ухода» юристы не считают критическим. «Да, еxit tax достаточно часто включается в стоимость актива, и в таком случае иностранцы смогут получить лишь 5% рыночной стоимости своих активов. Однако важно понимать, что у самих иностранцев эти активы зачастую уже оценены "в ноль", и их задача в таком случае — выйти из актива любой ценой»,— говорит Роман Прудентов. Старший юрист КИАП Роман Суслов добавляет, что итоговая сумма сделки сильно зависит от интересов сторон и переговорных позиций. «Она может ранжироваться от условного 1 доллара, когда иностранцы готовы просто бросить актив, до реальной покупной цены, но дисконтированной на 60%»,— отмечает юрист. Добровольный же взнос, по его словам, часто оплачивается покупателем — будет ли он влиять на итоговую цену покупки, также зависит от условий договора.

Юристы сходятся во мнении, что действительно запретительной нормой новых правил является лишь требование о согласии президента на продажу крупных бизнесов. «Речь пойдет об ограниченном числе сделок, касающихся компаний и групп компаний, известных на региональном и национальном уровне»,— полагает Роман Суслов. С ним согласна и Вероника Сальникова: «Таких сделок и до изменений много не было. Речь идет исключительно об отдельных брендах».

Диана Галиева