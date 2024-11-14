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Коммерсантъ FM
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Казахстан замедляет трансакции

Местные банки усиливают комплаенс и минимизируют риски

Российским компаниям стало сложнее рассчитываться с Казахстаном. В местных банках платежи обрабатывают неделями и нередко возвращают деньги обратно. О таких проблемах участники рынка перевозок рассказали РБК. Собеседники “Ъ FM” подтверждают: банки Казахстана усиливают комплаенс и стремятся минимизировать риски нарушения санкций.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Проверки могут занимать недели, а малейшие нарушения ведут к отмене трансакций, отметил исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский: «По всем платежам из Российской Федерации в адрес казахстанских юрлиц требуют государственную таможенную декларацию, сертификаты происхождения. Детально изучив эти документы, банк уже принимает решение о дальнейшей судьбе трансакции. Плюс обращает внимание, в адрес какой компании идет платеж. То есть, если это, например, какой-нибудь местный казахский производитель, то в принципе проблем никаких нет, платежи совершаются довольно быстро.

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А если это, например, какая-нибудь казахстанская торговая компания, то начинают активно изучать, что за юрлицо, какой товар оно пытается в Россию продать. Если они понимают, что эти компании специально были созданы для того, чтобы через них осуществлять поставки в РФ, то, разумеется, они с подобным активно борются. Никакой неожиданности здесь нет, просто не было настолько длительных проверок. Платежи, например, могут висеть около месяца».

Структуры в Казахстане активно выступают и в качестве посредников, через них проходят платежи, например, в Китай, с которым напрямую так просто не рассчитаться. Но и прохождение комплаенса в Казахстане еще не гарантирует отсутствие проблем с КНР, говорит заместитель главного бухгалтера компании ILC Александра Сивнева-Пивнева: «Из России отправили деньги, за два-три дня они дойдут до Казахстана, а там в зависимости, конечно, от валютного контроля, некоторые работают быстро, некоторые медленно, но в среднем еще от трех до шести дней.

Как часто деньги зависают или отправляются обратно при обнаружении каких-то проблем? 5-7% точно есть. Мы отправляем деньги, допустим, даже из Казахстана в Китай, они могут дойти до контрагента, зависнуть в их банке, что-то им не понравится в самом переводе, и они могут отправить его обратно. Где-то в течение месяца мы пытались заплатить китайцам, и у нас платежи возвращались обратно. Потом выяснилось, если Китай видит, что в назначении платежа каким-то образом фигурирует Россия, они просто разворачивают деньги обратно».

Долгие проверки далеко не единственная проблема, связанная с Казахстаном. Местные агенты установили высокие комиссии за транзитные платежи. И это ложится на плечи потребителя, рассказал “Ъ FM” учредитель компании VIG Trans Игорь Ребельский: «Казахстан не всегда становился удобным инструментом, поскольку банки стараются активно зарабатывать на всех платежах и, соответственно, комиссиях, и даже осуществлять какие-то транзитные платежи через Казахстан.

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Я знаю, что компании приходилось платить плюс 3-5% просто банковских комиссий на переводы и конвертацию валюты, что на самом деле очень сильно увеличивает себестоимость конечной продукции. Банковские комиссии, вот эти все накладные расходы в последнее время настолько высоки, что просто теряют смысл».

На усиление роли банков Казахстана указывают и возросшие объемы сделок на местной фондовой бирже: с июня по август среднемесячные объемы торгов тенге по отношению к китайской и российской валютам выросли более чем вдвое, по сравнению с первой половиной года: составив 893 млн юаней и 86 млрд руб. соответственно.

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Иван Корякин

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