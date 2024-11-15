Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нефтедобыча опережает слабеющий спрос

Мониторинг рынка энергоресурсов

Предложение нефти в 2025 году превысит спрос на 1 млн баррелей в сутки (б/с), следует из ноябрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Во многом прогнозируемый избыток объясняется тем, что глобальный спрос, по оценкам агентства, будет расширяться медленнее, чем ожидалось в начале этого года,— главным образом из-за замедления роста экономической активности в Китае (в этом МЭА солидарно с ОПЕК, см. “Ъ” от 16 октября). В целом нынешний уровень потребления нефти, полагают аналитики агентства, свидетельствует о «неудовлетворительном состоянии» мировой экономики, при этом постковидное восстановление себя фактически исчерпало (см. график).

Описанный МЭА сценарий может реализоваться и из-за заметного роста добычи в отдельных странах, в том числе в США, Канаде, Гайане и Аргентине. Мировые поставки нефти в 2025 году прогнозируются на уровне 105 млн б/с после 102,9 млн б/с в 2024 году (предварительная оценка).

Избыток нефти может оказаться еще большим, если страны ОПЕК+, добровольно снижавшие производство, договорятся о повышении нефтедобычи. Сейчас ожидается, что такое решение может быть принято в январе (см. “Ъ” от 13 ноября). Пока ограничения действуют, МЭА фиксирует превышение фактической добычи стран соглашения, в том числе России, над плановой. По данным агентства, РФ в октябре добывала 9,2 млн б/с — на 50 тыс. б/с больше, чем месяцем ранее. С учетом добровольных сокращений и компенсаций (за превышение добычи в предыдущие месяцы) показатель должен был составить 8,9 млн б/с.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ, по подсчетам агентства, в октябре несколько снизился: на 90 тыс. б/с, до 7,3 млн б/с. Поставки нефти выросли на 130 тыс. б/с, до 4,9 млн б/с, нефтепродуктов — сократились на 230 тыс. б/с, до минимальных с июля 2020 года 2,5 млн б/с. Из разбивки по направлениям следует, что на 210 тыс. б/с, до 840 тыс. б/с вырос экспорт в Турцию. При этом сократились поставки в Китай — 2,2 млн б/с после 2,4 млн б/с в сентябре, а также в Индию —1,7 млн б/с после 2 млн б/с. Несмотря на сокращение поставок, доходы РФ от продажи нефти и нефтепродуктов выросли на 8%, до $15,6 млрд. Причина — более высокие цены на нефть: в октябре они росли в том числе на фоне развития конфликта на Ближнем Востоке.

Кристина Боровикова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...