Нефтедобыча опережает слабеющий спрос

Предложение нефти в 2025 году превысит спрос на 1 млн баррелей в сутки (б/с), следует из ноябрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Во многом прогнозируемый избыток объясняется тем, что глобальный спрос, по оценкам агентства, будет расширяться медленнее, чем ожидалось в начале этого года,— главным образом из-за замедления роста экономической активности в Китае (в этом МЭА солидарно с ОПЕК, см. “Ъ” от 16 октября). В целом нынешний уровень потребления нефти, полагают аналитики агентства, свидетельствует о «неудовлетворительном состоянии» мировой экономики, при этом постковидное восстановление себя фактически исчерпало (см. график).

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Описанный МЭА сценарий может реализоваться и из-за заметного роста добычи в отдельных странах, в том числе в США, Канаде, Гайане и Аргентине. Мировые поставки нефти в 2025 году прогнозируются на уровне 105 млн б/с после 102,9 млн б/с в 2024 году (предварительная оценка).

Избыток нефти может оказаться еще большим, если страны ОПЕК+, добровольно снижавшие производство, договорятся о повышении нефтедобычи. Сейчас ожидается, что такое решение может быть принято в январе (см. “Ъ” от 13 ноября). Пока ограничения действуют, МЭА фиксирует превышение фактической добычи стран соглашения, в том числе России, над плановой. По данным агентства, РФ в октябре добывала 9,2 млн б/с — на 50 тыс. б/с больше, чем месяцем ранее. С учетом добровольных сокращений и компенсаций (за превышение добычи в предыдущие месяцы) показатель должен был составить 8,9 млн б/с.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ, по подсчетам агентства, в октябре несколько снизился: на 90 тыс. б/с, до 7,3 млн б/с. Поставки нефти выросли на 130 тыс. б/с, до 4,9 млн б/с, нефтепродуктов — сократились на 230 тыс. б/с, до минимальных с июля 2020 года 2,5 млн б/с. Из разбивки по направлениям следует, что на 210 тыс. б/с, до 840 тыс. б/с вырос экспорт в Турцию. При этом сократились поставки в Китай — 2,2 млн б/с после 2,4 млн б/с в сентябре, а также в Индию —1,7 млн б/с после 2 млн б/с. Несмотря на сокращение поставок, доходы РФ от продажи нефти и нефтепродуктов выросли на 8%, до $15,6 млрд. Причина — более высокие цены на нефть: в октябре они росли в том числе на фоне развития конфликта на Ближнем Востоке.

Кристина Боровикова