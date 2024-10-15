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Коммерсантъ FM
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Перспективы нефти определит Китай

МЭА и ОПЕК солидарны в том, что будущее мирового спроса зависит от КНР

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем октябрьском отчете снизило оценку прироста мирового спроса на нефть в 2024 году. Причина — продолжающееся замедление прироста потребления нефти в Китае. Если в прошлом году на КНР пришлось около 70% прироста спроса, то в этом ожидается только 20%. МЭА, как и ОПЕК, предполагает, что именно динамика потребления нефти Китаем будет влиять на баланс спроса и предложения в долгосрочной перспективе. Краткосрочно же внимание участников рынка сосредоточено на развитии конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Глобальный спрос на нефть в 2024 году вырастет на 862 тыс. баррелей в сутки (б/с) относительно 2023-го, прогнозирует МЭА в октябрьском отчете. В прошлом месяце потенциальный прирост оценивался агентством выше — в 903 тыс. б/с. Теперь предполагается, что спрос на нефть в этом году составит 102,84 млн б/с, в 2025-м — 103,84 млн (прошлая оценка — 103,94 млн б/с).

Основная причина пересмотра оценок — продолжающееся замедление роста потребления в КНР.

В 2023 году на Китай приходилось около 70% прироста спроса на нефть, в 2024-м, по прогнозу МЭА, придется только 20%. Об уменьшении доли КНР в глобальном расширении спроса сообщила и ОПЕК. Организация уже снизила оценку роста спроса в Китае в этом году на 70 тыс. б/с: ожидается, что он увеличится на 580 тыс. б/с, до 16,9 млн б/с. В следующем году, полагают в ОПЕК, расширение спроса КНР еще замедлится: он вырастет на 410 тыс. б/с, до 17,4 млн б/с. Отметим, хотя в последних отчетах МЭА и ОПЕК их прогнозы по рынку расходятся все дальше (см. “Ъ” от 13 августа и 26 сентября), снижение роста спроса в Китае признается обеими организациями. И экспортеры, и импортеры полагают, что от китайской динамики роста будет зависеть балансировка спроса и предложения нефти в долгосрочной перспективе.

Описанные МЭА и ОПЕК тенденции подтверждаются данными Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

На этой неделе китайская таможня сообщила, что в сентябре страна снизила импорт нефти до 45,5 млн тонн — на 7,4% месяц к месяцу и на 0,6% год к году.

За первые три квартала 2024-го Китай импортировал 412,39 млн тонн нефти, что на 2,8% ниже, чем за аналогичный период 2023 года. Отчасти динамика может объясняться наращиванием газовых закупок, а также активным введением в стране мощностей возобновляемой энергетики (см. “Ъ” от 10 октября).

Кроме этого на спрос на нефть в КНР сейчас влияет и слабость экономического роста. Расширение промпроизводства в стране в августе составило минимальные с марта 4,5%, в сентябре замедление роста, по всей видимости, продолжится. Вопрос о том, смогут ли поддержать экономику уже развернутые (смягчение условий кредитования) и анонсированные (повышение потолка госдолга и выпуск специальных казначейских облигаций для поддержки крупных банков) меры поддержки, остается открытым.

В краткосрочной перспективе, отмечают в МЭА, внимание участников рынка будет по-прежнему сосредоточено на развитии конфликта на Ближнем Востоке.

В частности, речь идет о возможных перебоях с иранскими поставками в случае ответной атаки Израиля (см. “Ъ” от 7 октября). На фоне этих опасений цены на нефть уже подскочили в начале октября. Сейчас, фиксируют в агентстве, они стабилизировались. Хотя пока ситуация признана стабильной, в МЭА впервые в этом году напомнили, что при необходимости страны-участницы могут вывести на рынок нефть из государственных запасов, как это происходило в 2022 году (см. “Ъ” от 31 марта 2022 года).

Кристина Боровикова

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