Паронормальное подорожание

Проект Генсхемы размещения энергообъектов после общественных обсуждений подорожал на 1,5 трлн руб.— до 42,53 трлн руб. при сокращении объемов строительства новой генерации на 3 ГВт, до 88,1 ГВт. В переработанной версии в приоритете — строительство новых парогазовых блоков на ТЭС, а также инновационные сверхкритические угольные блоки, что может обойтись рынку дороже. Из документа убрали подвергшийся наибольшей критике проект строительства Новочеркасской АЭС, и сократились планы по строительству генерации для закрытия энергодефицита в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) опубликовал переработанную версию Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года после завершения общественных обсуждений.

Основное изменение — объем вводов новой генерации снизился на 3 ГВт, до 88,1 ГВт, а затраты на строительство выросли на 1,5 трлн руб., до 42,53 трлн руб. с НДС.

Недостаточность выручки, получаемой генкомпаниями и электросетями при существующих тарифах и ценах, относительно предыдущего варианта генсхемы выросла на 3,9 трлн руб., до 41,4 трлн руб. Большую часть средств для инвестиций генкомпании получают от потребителей.

На развитие генерирующих мощностей АЭС, ГЭС, ТЭС и возобновляемых источников энергии российским энергокомпаниям до 2042 года потребуется инвестировать около 39,98 трлн руб. с НДС, что на 1 трлн больше, чем в предыдущей версии документа. Инвестиции на развитие электросетевого хозяйства выросли на 0,5 трлн руб., до 2,55 трлн руб.

Генсхема размещения энергообъектов определяет места и сроки строительства новых электростанций и сетевых объектов, по закону корректируется каждые три года. При строительстве новых ТЭС в обновленном документе рекомендовано сместить акцент со строительства ПСУ на парогазовый цикл и строить новые угольные высокоэффективные паросиловые блоки большой мощности. Вероятно, речь идет об угольных энергоблоках со сверхкритическими параметрами пара (работают с повышенным КПД), которых в РФ пока нет.

Объем вводов ТЭС до 2042 года в новой редакции снижен на 1,645 ГВт, до 35,026 ГВт, в основном за счет электростанций, функционирующих в режиме комбинированной выработки. Мощность ТЭС, вводимых до 2036 года, снижена почти вдвое, до 7,744 ГВт.

Так, для покрытия дефицита энергомощностей в южной части энергосистемы Москвы пока учтены только 150 МВт новых мощностей вместо предусмотренных ранее 1 ГВт. А вместо двух линий постоянного тока пропускной способностью по 1,5 ГВт от Нововоронежской и Курской АЭС до Москвы теперь упоминается строительство только одной такой линии — от Нововоронежской АЭС и двух обычных ЛЭП 750 кВ.

Объем вводов АЭС до 2042 года увеличен на 800 МВт, до 29,299 ГВт. В частности, на 800 МВт увеличена мощность двух энергоблоков на Приморской АЭС, теперь мощность станции может достичь 2 ГВт. Из скорректированного проекта убрали подвергшийся массированной критике проект Новочеркасской АЭС в Ростовской области на 2,5 ГВт, которую планировалось построить в 2036–2038 годах. Вместо нее фигурирует Южная АЭС той же мощности, которая может быть размещена в Ростовской области или Краснодарском крае. Исключен и проект Красноярской АЭС на 5 ГВт, вместо чего предлагается построить две АЭС по 2,5 ГВт — Северскую АЭС в Томской области и Восточно-Сибирскую АЭС в Иркутской области.

Вводы новых ГЭС и ГАЭС сокращены на 1,4 ГВт, до 7,755 ГВт. Из планов исчез проект Центральной ГАЭС на 1,3 ГВт и Селемджинская ГЭС на 100 МВт в Амурской области. Объем вводов ВИЭ до 2042 года снижен на 0,8 ГВт, до 16,587 ГВт. Планируемые вводы ЛЭП увеличились на 7%, до 13,8 тыс. км, вводы трансформаторной мощности — на 15,6%, до 14,1 тыс. МВА.

Максим Быстров, глава «Совета рынка», в интервью “Ъ” в августе: «Возникла новая инфляция. Все в отрасли видят, как дорожает оборудование, металлы, рабочая сила…»

У директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима в части реализации генсхемы особые опасения вызывает тарифная недостаточность в электросетевом комплексе. «Условия действующего законодательства и богатая региональная практика тарифного регулирования ограничили инвестиционные возможности электросетевого комплекса до критически низкого уровня»,— говорит он. Как считает эксперт, источников для исправления ситуации два: увеличение тарифной выручки или бюджетные субсидии.

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что после рассмотрения документа направят в правительство предложения по источникам финансирования. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) считают, что потребность в средствах можно закрыть за счет существующих механизмов — от конкурентного отбора мощности до отборов мощности модернизируемых и новых объектов. По мнению регулятора, обеспечить требуемый уровень валовой выручки генкомпаний можно через корректировки параметров, используемых при определении цен на мощность и электроэнергию. «Необходимо также учитывать допустимые уровни роста нагрузки на потребителей, в том числе на население»,— считает регулятор.

В «Сообществе потребителей энергии» отметили, что генсхема показала глубокий разрыв между запросами энергетики и возможностями экономики. Заполнить его, по мнению ассоциации, можно только кардинальным ужесточением требований к эффективности энергокомпаний, расширением бюджетного финансирования и запуском инвестиционных механизмов. «В противном случае рост энерготарифов уничтожит преимущества единой энергосистемы»,— подчеркивают там.

Татьяна Дятел