Паронормальное подорожание
Генсхему размещения энергообъектов до 2042 года скорректировали
Проект Генсхемы размещения энергообъектов после общественных обсуждений подорожал на 1,5 трлн руб.— до 42,53 трлн руб. при сокращении объемов строительства новой генерации на 3 ГВт, до 88,1 ГВт. В переработанной версии в приоритете — строительство новых парогазовых блоков на ТЭС, а также инновационные сверхкритические угольные блоки, что может обойтись рынку дороже. Из документа убрали подвергшийся наибольшей критике проект строительства Новочеркасской АЭС, и сократились планы по строительству генерации для закрытия энергодефицита в Москве.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) опубликовал переработанную версию Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года после завершения общественных обсуждений.
Основное изменение — объем вводов новой генерации снизился на 3 ГВт, до 88,1 ГВт, а затраты на строительство выросли на 1,5 трлн руб., до 42,53 трлн руб. с НДС.
Недостаточность выручки, получаемой генкомпаниями и электросетями при существующих тарифах и ценах, относительно предыдущего варианта генсхемы выросла на 3,9 трлн руб., до 41,4 трлн руб. Большую часть средств для инвестиций генкомпании получают от потребителей.
На развитие генерирующих мощностей АЭС, ГЭС, ТЭС и возобновляемых источников энергии российским энергокомпаниям до 2042 года потребуется инвестировать около 39,98 трлн руб. с НДС, что на 1 трлн больше, чем в предыдущей версии документа. Инвестиции на развитие электросетевого хозяйства выросли на 0,5 трлн руб., до 2,55 трлн руб.
Генсхема размещения энергообъектов определяет места и сроки строительства новых электростанций и сетевых объектов, по закону корректируется каждые три года. При строительстве новых ТЭС в обновленном документе рекомендовано сместить акцент со строительства ПСУ на парогазовый цикл и строить новые угольные высокоэффективные паросиловые блоки большой мощности. Вероятно, речь идет об угольных энергоблоках со сверхкритическими параметрами пара (работают с повышенным КПД), которых в РФ пока нет.
Объем вводов ТЭС до 2042 года в новой редакции снижен на 1,645 ГВт, до 35,026 ГВт, в основном за счет электростанций, функционирующих в режиме комбинированной выработки. Мощность ТЭС, вводимых до 2036 года, снижена почти вдвое, до 7,744 ГВт.
Так, для покрытия дефицита энергомощностей в южной части энергосистемы Москвы пока учтены только 150 МВт новых мощностей вместо предусмотренных ранее 1 ГВт. А вместо двух линий постоянного тока пропускной способностью по 1,5 ГВт от Нововоронежской и Курской АЭС до Москвы теперь упоминается строительство только одной такой линии — от Нововоронежской АЭС и двух обычных ЛЭП 750 кВ.
Объем вводов АЭС до 2042 года увеличен на 800 МВт, до 29,299 ГВт. В частности, на 800 МВт увеличена мощность двух энергоблоков на Приморской АЭС, теперь мощность станции может достичь 2 ГВт. Из скорректированного проекта убрали подвергшийся массированной критике проект Новочеркасской АЭС в Ростовской области на 2,5 ГВт, которую планировалось построить в 2036–2038 годах. Вместо нее фигурирует Южная АЭС той же мощности, которая может быть размещена в Ростовской области или Краснодарском крае. Исключен и проект Красноярской АЭС на 5 ГВт, вместо чего предлагается построить две АЭС по 2,5 ГВт — Северскую АЭС в Томской области и Восточно-Сибирскую АЭС в Иркутской области.
Вводы новых ГЭС и ГАЭС сокращены на 1,4 ГВт, до 7,755 ГВт. Из планов исчез проект Центральной ГАЭС на 1,3 ГВт и Селемджинская ГЭС на 100 МВт в Амурской области. Объем вводов ВИЭ до 2042 года снижен на 0,8 ГВт, до 16,587 ГВт. Планируемые вводы ЛЭП увеличились на 7%, до 13,8 тыс. км, вводы трансформаторной мощности — на 15,6%, до 14,1 тыс. МВА.
Максим Быстров, глава «Совета рынка», в интервью “Ъ” в августе:
«Возникла новая инфляция. Все в отрасли видят, как дорожает оборудование, металлы, рабочая сила…»
У директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима в части реализации генсхемы особые опасения вызывает тарифная недостаточность в электросетевом комплексе. «Условия действующего законодательства и богатая региональная практика тарифного регулирования ограничили инвестиционные возможности электросетевого комплекса до критически низкого уровня»,— говорит он. Как считает эксперт, источников для исправления ситуации два: увеличение тарифной выручки или бюджетные субсидии.
В Минэнерго “Ъ” сообщили, что после рассмотрения документа направят в правительство предложения по источникам финансирования. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) считают, что потребность в средствах можно закрыть за счет существующих механизмов — от конкурентного отбора мощности до отборов мощности модернизируемых и новых объектов. По мнению регулятора, обеспечить требуемый уровень валовой выручки генкомпаний можно через корректировки параметров, используемых при определении цен на мощность и электроэнергию. «Необходимо также учитывать допустимые уровни роста нагрузки на потребителей, в том числе на население»,— считает регулятор.
В «Сообществе потребителей энергии» отметили, что генсхема показала глубокий разрыв между запросами энергетики и возможностями экономики. Заполнить его, по мнению ассоциации, можно только кардинальным ужесточением требований к эффективности энергокомпаний, расширением бюджетного финансирования и запуском инвестиционных механизмов. «В противном случае рост энерготарифов уничтожит преимущества единой энергосистемы»,— подчеркивают там.