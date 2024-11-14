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Коммерсантъ FM
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ЦБ установил официальный курс валют на 15 ноября

Банк России установил курсы иностранных валют на 15 ноября. Доллар США подорожал до 99,01 руб. (+65,23 коп.), евро — до 104,5 руб. (+21,15 коп.). Юань стоимостью 13,65 руб. (+6,16 коп.) показал минимальный рост среди всех валют. Стоимость бивалютной корзины, включающей доллар и евро в соотношении 0,55 к 0,45, составила 101,4856 руб.

Курс доллара на международном валютном рынке сегодня в моменте достигал 100,2 руб. Такой отметки американская валюта достигла в 15:15 мск, после чего курс слегка снизился и на 17:55 мск доллар торговался по 99,5 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В начале ноября официальный курс доллара впервые за год превысил 98 руб. Официальный курс евро на среду, 6 ноября, увеличился на 74,5 коп., до 107 руб. По отношению к юаню рубль также опустился до годового минимума.

Подробнее о курсе рубля — в публикации «Ъ» «Рубль нащупывает границы».

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