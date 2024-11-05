Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рубль нащупывает границы

Как действия Минфина отразятся на курсе нацвалюты

Официальный курс доллара впервые за год превысил 98 руб. Центробанк 5 ноября увеличил стоимость американской валюты сразу на 50,5 коп. Таким образом ее цена достигла значений октября 2023-го. Официальный курс евро на среду, 6-е, увеличился на 74,5 коп., до 107 руб. По отношению к юаню рубль также опустился до годового минимума. Во вторник курс китайской валюты стремился к отметке 13,8 руб. На этом фоне Минфин сообщил, что в рамках бюджетного правила более чем на треть нарастит покупку валюты и золота. С четверга, 7 ноября, ведомство будет направлять на это свыше 4 млрд руб. ежедневно.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Решение Минфина ситуацию кардинально не исправит, поскольку стоимость рубля сейчас зависит, прежде всего, от цен на нефть, считает аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев: «По итогам ноября ведомство ожидает 105 млрд руб. сверхдохода, и Минфин сальдировал это с недополученными средствами в октябре. Таким образом это вылилось в 85 млрд руб. дополнительных денежных средств, которые министерство, соответственно, распределяет в золото и валюту.

Это не будет каким-то сверхувеличением покупок и сильного давления на рубль не окажет.

Гораздо более значимым решением было снижение продажи обязательной выручки в октябре, после которого мы увидели девальвацию рубля на 2-3%. Тут вопрос все же больше в котировках на нефть. Пока они находятся на уровне $75-76 за баррель, то это попадает в таргетируемые значения по бюджету. Если мы увидим сильное снижение цен, то правительство будет в таком положении, в котором девальвация рубля станет, можно сказать, необходимой для пополнения бюджета за счет нефтегазовых доходов. Но в текущих реалиях рубль, скорее всего, будет торговаться в промежутке 96-98 руб. за доллар без каких-либо изменений».

ЦБ назвал причины ослабления рубля за последнее время

По данным Минфина, в октябре нефтегазовые доходы бюджета снизились почти на 26% год к году, хотя по итогам 10 месяцев выросли на треть. Тем не менее в прошлом месяце Россия недополучила примерно 17,5 млрд руб. по сравнению с тем, что прогнозировали в ведомстве. И, учитывая снижение цен на нефть, правительство может быть не заинтересовано в укреплении нацвалюты, отметил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев:

«Как видно, пока этих мер недостаточно, и рубль продолжает ослабевать. Просто сейчас такие тенденции на рынке, что этих действий Минфина будет недостаточно. Надо еще учитывать и то, что хоть ведомство и работает над тем, чтобы все-таки рубль чрезмерно не ослаб, тем не менее с учетом возросших расходов федерального бюджета (по последним правкам они в 2024 году должны сильно превысить 39 трлн руб.) получается, что в правительстве не очень-то и заинтересованы в том, чтобы нацвалюта сильно укреплялась».

Нефть расстается с деньгами

Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, за прошлую неделю вырос на 32 коп., до 97,5 руб. Курс евро на 5 ноября, согласно регулятору, 106,14 руб. Январские фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки в $75 за баррель. 4 ноября нефть поддержало решение ОПЕК+ о переносе сроков повышения добычи сырья, но перед выборами в США на рынке наступило затишье.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов, Елена Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...