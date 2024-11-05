Рубль нащупывает границы

Официальный курс доллара впервые за год превысил 98 руб. Центробанк 5 ноября увеличил стоимость американской валюты сразу на 50,5 коп. Таким образом ее цена достигла значений октября 2023-го. Официальный курс евро на среду, 6-е, увеличился на 74,5 коп., до 107 руб. По отношению к юаню рубль также опустился до годового минимума. Во вторник курс китайской валюты стремился к отметке 13,8 руб. На этом фоне Минфин сообщил, что в рамках бюджетного правила более чем на треть нарастит покупку валюты и золота. С четверга, 7 ноября, ведомство будет направлять на это свыше 4 млрд руб. ежедневно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Решение Минфина ситуацию кардинально не исправит, поскольку стоимость рубля сейчас зависит, прежде всего, от цен на нефть, считает аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев: «По итогам ноября ведомство ожидает 105 млрд руб. сверхдохода, и Минфин сальдировал это с недополученными средствами в октябре. Таким образом это вылилось в 85 млрд руб. дополнительных денежных средств, которые министерство, соответственно, распределяет в золото и валюту.

Это не будет каким-то сверхувеличением покупок и сильного давления на рубль не окажет.

Гораздо более значимым решением было снижение продажи обязательной выручки в октябре, после которого мы увидели девальвацию рубля на 2-3%. Тут вопрос все же больше в котировках на нефть. Пока они находятся на уровне $75-76 за баррель, то это попадает в таргетируемые значения по бюджету. Если мы увидим сильное снижение цен, то правительство будет в таком положении, в котором девальвация рубля станет, можно сказать, необходимой для пополнения бюджета за счет нефтегазовых доходов. Но в текущих реалиях рубль, скорее всего, будет торговаться в промежутке 96-98 руб. за доллар без каких-либо изменений».

По данным Минфина, в октябре нефтегазовые доходы бюджета снизились почти на 26% год к году, хотя по итогам 10 месяцев выросли на треть. Тем не менее в прошлом месяце Россия недополучила примерно 17,5 млрд руб. по сравнению с тем, что прогнозировали в ведомстве. И, учитывая снижение цен на нефть, правительство может быть не заинтересовано в укреплении нацвалюты, отметил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев:

«Как видно, пока этих мер недостаточно, и рубль продолжает ослабевать. Просто сейчас такие тенденции на рынке, что этих действий Минфина будет недостаточно. Надо еще учитывать и то, что хоть ведомство и работает над тем, чтобы все-таки рубль чрезмерно не ослаб, тем не менее с учетом возросших расходов федерального бюджета (по последним правкам они в 2024 году должны сильно превысить 39 трлн руб.) получается, что в правительстве не очень-то и заинтересованы в том, чтобы нацвалюта сильно укреплялась».

Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, за прошлую неделю вырос на 32 коп., до 97,5 руб. Курс евро на 5 ноября, согласно регулятору, 106,14 руб. Январские фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки в $75 за баррель. 4 ноября нефть поддержало решение ОПЕК+ о переносе сроков повышения добычи сырья, но перед выборами в США на рынке наступило затишье.

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Владислав Викторов, Елена Иванова