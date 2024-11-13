Чем известен кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет

Питер Хегсет родился 6 июня 1980 года в Миннеаполисе (Миннесота, США). В 2003 году получил степень бакалавра политических наук в Принстонском университете, в 2013 году —степень магистра госполитики в Гарвардском университете.

После учебы в Принстоне год работал аналитиком в инвестиционном банке Bear Stearns, позже вступил в ряды Национальной гвардии Миннесоты. В 2004 году служил на военно-морской базе Гуантанамо, через год отправился добровольцем в Ирак. Оставаясь на службе, в 2007 году вернулся в США и стал исполнительным директором правозащитной организации Vets for Freedom, основанной ветеранами боевых действий в Ираке и Афганистане.

В 2012 году был инструктором по контрпартизанской борьбе в учебном центре в Афганистане. В том же году ушел в запас в звании майора. Имеет ряд наград, в том числе две медали «Бронзовая звезда» и две медали «За заслуги перед армией». В 2012–2015 годах был исполнительным директором организации по защите прав ветеранов Concerned Veterans for America. В 2012 году баллотировался в Сенат США от Республиканской партии в Миннесоте, однако снял свою кандидатуру.

С 2008 по 2016 год писал статьи для журнала National Review. В 2012–2013 годах был автором в издании The Blaze. С 2014 года — корреспондент на Fox News, позже стал соведущим программы Fox & Friends Weekend. Был главным претендентом на пост министра по делам ветеранов в первой администрации Дональда Трампа.

Автор четырех книг, среди которых «Американский крестовый поход» (2020) и «Битва за американский разум: искоренение столетия неправильного образования» (2022). Женат третьим браком, семеро детей.