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Коммерсантъ FM
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Бирже добавят безопасности

«Ростелеком» намерен провести IPO своей ИБ-«дочки»

В российском IT-секторе может состояться очередное IPO: «Ростелеком» (MOEX: RTKM) планирует вывести на биржу свою ИБ-«дочку» ГК «Солар». Выручка самого «Ростелекома» в области кибербезопасности за неполный год уже выросла на 64%, до 11,2 млрд руб., а бизнес «Солар», уверены биржевые аналитики, будет расти, как и рынок кибербезопасности в целом, в том числе за счет господдержки и спроса в B2B- и B2G-сегментах.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Ростелеком» планирует провести IPO своей дочерней компании в области кибербезопасности ГК «Солар» (Solar) после выхода на биржу оператора дата-центров РТК-ЦОД. Об этом 12 ноября сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на онлайн-конференции компании для инвесторов. В ГК «Солар» “Ъ” сообщили, что «рассматривают различные стратегические варианты развития, включая возможности на рынке капитала. Однако говорить о конкретных сроках размещения на бирже преждевременно». В мае господин Осеевский анонсировал планы по проведению IPO облачного бизнеса «Ростелекома» — компании РТК-ЦОД (см. “Ъ” от 16 мая).

В финансовом отчете за третий квартал и девять месяцев 2024 года, опубликованном 12 ноября, Михаил Осеевский отмечал, что «Центр противодействия кибератакам Solar JSOC обеспечил киберзащиту ресурсов ВЭФ-2024, отразив более 570 атак на инфраструктуру форума, а с 6 по 8 сентября эксперты выявили и отразили около 200 тыс. попыток веб-атак на IT-инфраструктуру региональных выборов».

Выручка ООО «Солар Секьюрити» по итогам 2023 года составила 3,85 млрд руб., чистая прибыль — 894 млн руб. В этом году компания приобрела 100% ИБ-аудитора Digital Security, чтобы «собрать одну из крупнейших команд специалистов в области пентеста в России» (см. “Ъ” от 14 октября). Общая выручка ПАО «Ростелеком» за девять месяцев выросла на 10%, до 546,1 млрд руб., однако чистая прибыль снизилась на 52% и составила 19,3 млрд руб. Выручка ПАО по направлению «информационная безопасность» за девять месяцев года составила 11,2 млрд руб. при росте на 64%.

В отраслевых рейтингах рынка ИБ «Солар» входит в первую пятерку крупнейших игроков, а в B2B- и B2G-сегменте — в первую тройку, говорит аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Насколько известно, планируется размещение существующих акций ГК «Солар» без дополнительной эмиссии. В случае размещения 10% акций и оценки ГК, сопоставимой с оценкой группы «Позитив» (провела IPO в 2021 году), объем размещения составит 15–20 млрд руб., при этом «Ростелеком» сохранит контроль над активом.

В целом 2024 год уже называют прорывным для IPO: за неполный год на биржу уже вышли 14 новых эмитентов, что является лучшим результатом с 2007 года. По итогам прошлого года состоялось восемь IPO почти на 41 млрд руб., за неполные десять месяцев 2024 года — уже на 81 млрд руб. Среди компаний в IT-секторе, разместивших акции,— «Диасофт», IVA Technologies, ГК «Элемент» и др.

248,5 миллиарда рублей

составил объем рынка ИБ по итогам 2023 года, по данным Центра стратегических разработок.

Любое размещение компании из сектора IT сейчас вызывает интерес у инвесторов, потому что он выглядит наиболее растущим и востребованным, говорит аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. Сектор кибербезопасности в России достаточно развит, и есть основания полагать, что и другие участники последуют примеру своих коллег. Что касается «Солара», то он показывает двузначный темп роста выручки. «Но успех размещения будет зависеть от фазы инвестиционного рынка»,— предупреждает Иван Ефанов.

Как снижение доли частных инвесторов помогает IPO на слабом рынке

В условиях текущей ключевой ставки, доходностей долговых инструментов и ставок по банковским вкладам участники фондового рынка готовы рассматривать только агрессивно растущие бизнес-стратегии, объясняет управляющий партнер Insight Ridge Виктор Дроздов. Такой профиль можно встретить в кибербезопасности — за счет господдержки и быстрого роста спроса на решения в B2B- и B2G-сегментах. Кроме того, IT-специалисты занимают заметную долю активных розничных инвесторов на российском рынке, и инвестировать им в первую очередь интереснее в понятный сектор.

При этом 12 ноября котировки самого «Ростелекома» по состоянию на 20:00 упали на 4,19%, до 65,40 руб., объем торгов составил 962,15 млн руб.

Татьяна Исакова, Ксения Куликова

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