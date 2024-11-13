Бирже добавят безопасности

В российском IT-секторе может состояться очередное IPO: «Ростелеком» (MOEX: RTKM) планирует вывести на биржу свою ИБ-«дочку» ГК «Солар». Выручка самого «Ростелекома» в области кибербезопасности за неполный год уже выросла на 64%, до 11,2 млрд руб., а бизнес «Солар», уверены биржевые аналитики, будет расти, как и рынок кибербезопасности в целом, в том числе за счет господдержки и спроса в B2B- и B2G-сегментах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Ростелеком» планирует провести IPO своей дочерней компании в области кибербезопасности ГК «Солар» (Solar) после выхода на биржу оператора дата-центров РТК-ЦОД. Об этом 12 ноября сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на онлайн-конференции компании для инвесторов. В ГК «Солар» “Ъ” сообщили, что «рассматривают различные стратегические варианты развития, включая возможности на рынке капитала. Однако говорить о конкретных сроках размещения на бирже преждевременно». В мае господин Осеевский анонсировал планы по проведению IPO облачного бизнеса «Ростелекома» — компании РТК-ЦОД (см. “Ъ” от 16 мая).

В финансовом отчете за третий квартал и девять месяцев 2024 года, опубликованном 12 ноября, Михаил Осеевский отмечал, что «Центр противодействия кибератакам Solar JSOC обеспечил киберзащиту ресурсов ВЭФ-2024, отразив более 570 атак на инфраструктуру форума, а с 6 по 8 сентября эксперты выявили и отразили около 200 тыс. попыток веб-атак на IT-инфраструктуру региональных выборов».

Выручка ООО «Солар Секьюрити» по итогам 2023 года составила 3,85 млрд руб., чистая прибыль — 894 млн руб. В этом году компания приобрела 100% ИБ-аудитора Digital Security, чтобы «собрать одну из крупнейших команд специалистов в области пентеста в России» (см. “Ъ” от 14 октября). Общая выручка ПАО «Ростелеком» за девять месяцев выросла на 10%, до 546,1 млрд руб., однако чистая прибыль снизилась на 52% и составила 19,3 млрд руб. Выручка ПАО по направлению «информационная безопасность» за девять месяцев года составила 11,2 млрд руб. при росте на 64%.

В отраслевых рейтингах рынка ИБ «Солар» входит в первую пятерку крупнейших игроков, а в B2B- и B2G-сегменте — в первую тройку, говорит аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Насколько известно, планируется размещение существующих акций ГК «Солар» без дополнительной эмиссии. В случае размещения 10% акций и оценки ГК, сопоставимой с оценкой группы «Позитив» (провела IPO в 2021 году), объем размещения составит 15–20 млрд руб., при этом «Ростелеком» сохранит контроль над активом.

В целом 2024 год уже называют прорывным для IPO: за неполный год на биржу уже вышли 14 новых эмитентов, что является лучшим результатом с 2007 года. По итогам прошлого года состоялось восемь IPO почти на 41 млрд руб., за неполные десять месяцев 2024 года — уже на 81 млрд руб. Среди компаний в IT-секторе, разместивших акции,— «Диасофт», IVA Technologies, ГК «Элемент» и др.

248,5 миллиарда рублей составил объем рынка ИБ по итогам 2023 года, по данным Центра стратегических разработок.

Любое размещение компании из сектора IT сейчас вызывает интерес у инвесторов, потому что он выглядит наиболее растущим и востребованным, говорит аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. Сектор кибербезопасности в России достаточно развит, и есть основания полагать, что и другие участники последуют примеру своих коллег. Что касается «Солара», то он показывает двузначный темп роста выручки. «Но успех размещения будет зависеть от фазы инвестиционного рынка»,— предупреждает Иван Ефанов.

В условиях текущей ключевой ставки, доходностей долговых инструментов и ставок по банковским вкладам участники фондового рынка готовы рассматривать только агрессивно растущие бизнес-стратегии, объясняет управляющий партнер Insight Ridge Виктор Дроздов. Такой профиль можно встретить в кибербезопасности — за счет господдержки и быстрого роста спроса на решения в B2B- и B2G-сегментах. Кроме того, IT-специалисты занимают заметную долю активных розничных инвесторов на российском рынке, и инвестировать им в первую очередь интереснее в понятный сектор.

При этом 12 ноября котировки самого «Ростелекома» по состоянию на 20:00 упали на 4,19%, до 65,40 руб., объем торгов составил 962,15 млн руб.

Татьяна Исакова, Ксения Куликова