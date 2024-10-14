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Коммерсантъ FM
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«Ростелеком» пентестирует рынок

Структура компании приобрела аудитора кибербезопасности

ИБ-вендор «Ростелекома» (MOEX: RTKM) ГК «Солар» приобрела компанию-пентестера (аудитора в сфере информбезопасности) Digital Security. По оценкам аналитиков, рынок услуг пентеста в РФ по итогам 2024 года составит от 2,7 млрд до 4,5 млрд руб. и далее будет расти на 20–30% ежегодно, в том числе из-за требований регуляторов по кибербезопасности.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Компания в области решений по информационной безопасности (ИБ) «Солар» (входит в структуры «Ростелекома») приобрела 100% ИБ-аудитора Digital Security, рассказали “Ъ” в «Соларе». Покупка позволит «собрать одну из крупнейших команд специалистов в области пентеста в России», чтобы реализовать «масштабные проекты, в том числе разработку новых экосистемных решений», добавили в компании. «Формат интеграции находится в обсуждении и будет определен позже»,— заявили в Digital Security. Сумму сделки в компаниях раскрывать отказались.

ООО «Солар Секьюрити» зарегистрировано в 2015 году в Москве. Выручка за 2023 год составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 894 млн руб. ООО «Диджитал Комплаенс» (юрлицо компании Digital Security) зарегистрировано в 2015 году в Санкт-Петербурге, с ноября 2022 года по 11 октября 2024 года на 100% принадлежало Елене Медведовской. Выручка за 2023 год составила 251 млн руб., чистая прибыль — 35 млн руб.

Старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин оценивает сумму сделки на основе балансовой стоимости в 170 млн руб. «Оценка на основе отчета о прибылях и убытках — около 100–180 млн руб.»,— добавляет он. «С учетом лидирующего положения в отрасли, а также собранной команды специалистов стоимость Digital Security может быть повышена до мультипликатора 1,8–2,5 капитала. Верхняя граница оценки близка к 400 млн руб.»,— считает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

По итогам 2024 года отечественный рынок услуг аудита ИБ составит 2,7 млрд руб. и далее будет расти на 20% ежегодно, считают в «Соларе». В компании связывают рост рынка с требованиями регуляторов, которые устанавливают обязательные требования по информационной безопасности, увеличением числа киберинцидентов и повышением автоматизации пентеста (ИБ-аудита). Руководитель направления по работе с финансовым сектором компании «Информзащита» Денис Сенюков считает, что рост рынка в этом году составит более 30%. Собеседник в крупной ИБ-компании оценивает российский рынок пентеста в 4,5–5 млрд руб.

Как «белых хакеров» подводят под регулирование

«В то же время рынок пентестов, как и в целом ИБ, страдает от дефицита кадров»,— добавляют в «Соларе». Проблему подтверждает и директор по консалтингу центра компетенции Positive Technologies Юлия Воронова: «Емкость рынка пентеста в первую очередь ограничена количеством специалистов. Во вторую — их низкой квалификацией и невозможностью проверить добросовестность исполнителей контрактов по пентестам». Она добавляет, что рынку не хватает около 500–1000 высококвалифицированных пентестеров.

«Налицо тенденция постепенной национализации отрасли кибербезопасности: уже десятки частных ИБ-компаний в той или иной мере контролируются государственными организациями»,— подчеркивает заместитель гендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов.

Алексей Жабин

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