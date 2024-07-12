Размещение в пользу стабильности

Ставка эмитентов на институциональных инвесторов при проведении IPO дает себя знать даже на слабом рынке. В последних двух размещениях — «ВИ.ру» и «Промомеда» — аллокация на физлиц (без учета сотрудников компаний) не превысила 15%. В результате при снижении индекса Московской биржи акции «Промомеда» вышли в плюс в первый день торгов, а котировки акций «ВИ.ру» (торгуются с 5 июля) вернулись к цене размещения. В ближайшее время возможно публичное размещение акций еще нескольких эмитентов, и им придется ограничивать участие инвесторов-физлиц ради стабильности котировок, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первые биржевые торги акциями компании «Промомед» в пятницу, 12 июля, прошли нетипично для эмитента, проводившего IPO в этом году. Несмотря на размещение по верхней границе заявленного диапазона, первые сделки заключались по цене 388 руб., на 3% ниже цены IPO. Но в дальнейшем котировки не только вернулись к уровню размещения, но и закрылись выше него — на отметке 407 руб. (+1,8%).

Нетипичной была и аллокация инвесторов. Если аллокация на физлиц в 2023 году, по данным ЦБ, составляла 73%, а в первом полугодии 2024 года — 55%, то на двух июльских IPO она оказалась существенно ниже: в «ВИ.ру» около 15% (см. “Ъ” от 6 июля), в «Промомеде» — 13,9% (в обоих случаях без учета сотрудников компаний). При этом аллокация на институциональных инвесторов в «ВИ.ру» составила 79%, в «Промомеде» — уже 82,5%. В результате количество сделок, по данным Московской биржи, по акциям «Промомеда» составило всего 10 тыс. Меньше было только при IPO «Генетико» (3 тыс. сделок) и «Мосгорломбарда» (3,3 тыс. сделок), однако объемы размещений этих компаний были в десятки раз меньше. Кроме того, объем средней сделки с акциями «Промомеда» при IPO превысил 570 тыс. руб.— максимальное значение с 2020 года (при размещении на Московской бирже).

В рамках IPO спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов «значительно превысил объем предложения», сообщила компания. Источник “Ъ” на фондовом рынке отметил, что аллокация по «Промомеду» была в среднем 35% от объема заявки, что может говорить о переподписке как минимум в три раза. Большая доля институциональных инвесторов может прибавить стабильности котировкам, так как они обычно заходят долгосрочно и детально изучают эмитента, пояснил партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Биофармацевтическая компания «Промомед» разместила акции по цене 400 руб., что соответствовало верхней границе объявленного диапазона (375–400 руб.). Объем составил 5,75 млрд руб. Согласно отчетности по МСФО, по итогам 2023 года выручка компании составила 15,8 млрд руб., чистая прибыль — 3 млрд руб. Доля прибыли, направляемая на дивиденды, зависит от уровня долговой нагрузки и может достигать 50%.

Так же, как и российские IT-компании, «Промомед» выступает бенефициаром снижения конкуренции на местном рынке со стороны западных компаний, отмечает бывший старший вице-президент банка «ФК Открытие» Константин Церазов. Привлеченные средства компания направит в первую очередь на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых препаратов.

Однако для ее акций сохраняются риски, отмечают эксперты. Компания не выглядит дешевой по мультипликаторам и имеет довольно высокую долговую нагрузку, отмечает господин Церазов. Кроме того, необходимо инвестировать значительные средства в разработку лекарств при отсутствии гарантии их выхода на рынок и коммерческого успеха, отмечает эксперт.

Основным риском выступает общий негативный фон фондового рынка, считает господин Шатов.

По итогам торгов 12 июля индекс Московской биржи закрылся на отметке 2973,21 пункта, вблизи минимума с начала этого года.

Кроме того, инвесторам сейчас доступна высокая доходность в облигациях и депозитах, что может снизить желание вкладываться в долевые инструменты, считает руководитель управления аналитики финансовых рынков «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.

Впрочем, конвейер биржевых размещений продолжает работать и в летние месяцы. В конце следующей недели ожидается SPO Росдорбанка (ориентировочно на 400 млн руб.), в конце месяца — IPO девелопера «Апри» (до 1 млрд руб.). До конца лета может разместиться маркетплейс «Кифа». Можно предположить, что те компании, которые уже приняли решение размещаться, постараются ускорить процесс, считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. «Решение колеблющихся будет зависеть от поведения на следующей неделе цен акций новых эмитентов. Если цены будут снижаться, компании закономерно предположат снижение интереса к участию физлиц и сфокусируются на институциональных инвесторах»,— считает он.

Ксения Куликова