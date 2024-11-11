Комитет Госдумы вывел монашество из-под запрета пропаганды чайлдфри

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о введении административной ответственности за пропаганду бездетности (чайлдфри). Согласно новому документу, законопроект теперь не будет считать нарушением распространение информации о монашестве и соблюдении обета безбрачия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из текста поправок следует, что информация о монашестве и связанном с ним отказе от деторождения не будет считаться пропагандой чайлдфри только в случае, если она основана на убеждениях мировых религий или организаций, входящих в их структуру. Второе чтение законопроекта запланировано на 12 ноября.

17 октября депутаты ГД единогласно приняли в первом чтении пакет законопроектов, устанавливающих запрет пропаганды отказа от деторождения. В проект вошли два закона, один из которых запрещает пропаганду чайлдфри в интернете, рекламе, кино и СМИ, а второй вводит штрафы за нарушение закона: для граждан — до 400 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс. руб., для юридических лиц — до 5 млн руб.

18 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил авторам проекта письмо с просьбой вывести из-под действия закона сведения о монашестве. В то же время глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения сообщила, что церковь считает закон заслуживающим поддержки.

Об отношении россиян к запрету пропаганды бездетности — в материале «Ъ» «Чайлд побери!».