Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция Молдавии сообщила о третьем найденном на своей территории БПЛА

Полиция Молдавии заявила, что рядом с населенным пунктом Кошерница, который находится в 20 км от Кишинева, был обнаружен упавший беспилотник. 10 ноября ведомство сообщало о нахождении двух БПЛА в Каушанском районе и городе Рышканы.

Фото: Полиция Молдавии

Фото: Полиция Молдавии

«Национальная полиция сообщает, что час назад полицейских предупредили об обнаружении беспилотника в населенном пункте Кошерница… В зоне падения беспилотника доступ граждан был ограничен»,— сообщила полиция Молдавии в Telegram-канале.

В публикации указано, что на месте обнаружения БПЛА находятся сотрудники отдела техно-криминалистического центра и судебной экспертизы. Они проводят комплексное расследование.

Кишинев в связи с обнаружением беспилотников обвинил Москву в нарушении воздушного пространства. МИД Молдавии также вручил ноту протеста послу России Олегу Озерову. Господин Озеров заявил, что принадлежность БПЛА к России не установлена.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...