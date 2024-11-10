В МИД Молдавии заявили, что упавшие в стране БПЛА принадлежат России

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что упавшие беспилотники, найденные на севере и юге страны, якобы принадлежат России. Он осудил действия российской стороны, подчеркнув, что БПЛА нарушили воздушное пространство Молдавии и подвергли опасности жизни граждан страны.

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По мнению министра, дроны могли использоваться в качестве приманки, чтобы ввести в заблуждение украинские ПВО. При этом господин Попшой не привел доказательств российского происхождения беспилотников.

Национальный инспекторат полиции Молдавии сообщил сегодня об обнаружении двух упавших БПЛА в районе сел Новые Боросены и Фырлэдень. Саперы установили, что к летательным аппаратам не была прикреплена взрывчатка.