Посол России назвал полезной беседу в МИД Молдавии

Посол России в Кишиневе Олег Озеров, которому МИД Молдавии вручил ноту протеста, заявил об обстоятельном разговоре с представителями ведомства. Стороны подробно разобрали вопросы двусторонних отношений, пояснил дипломат. Вместе с тем причастность России к падению беспилотников на территории Молдавии посол отверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«У нас состоялся обстоятельный разговор о перспективах двусторонних отношений между Российской Федерацией Молдовы. Он был длительным, то есть это был очень подробный разбор всех вопросов, которые касаются как жизнедеятельности посольства, так и в целом двусторонних отношений. И это, на мой взгляд, была полезная беседа, которая позволила прояснить подходы сторон к сложным и острым вопросам»,— сказал господин Озеров журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В минувшие выходные в Каушанском районе Молдавии и городе Рышканы обнаружили два беспилотника, которые, по утверждению молдавских властей, принадлежит РФ. В связи с этим Кишинев обвинил Москву в нарушении воздушного пространства. Между тем Олег Озеров подчеркнул, что «принадлежность этих БПЛА к России не установлена». «Все предыдущие случаи, в которых обвиняли Российскую Федерацию при расследовании, выяснили, что это были в основном украинские»,— добавил посол.

МИД Молдавии вручил Олегу Озерову ноту протеста из-за «незаконного и преднамеренного вмешательства» в выборы президента страны и референдум о евроинтеграции. В Кремле подобные обвинения отвергали.

Подробнее о выборах в Молдавии — в материале «Ъ» «Победа племени Майи».