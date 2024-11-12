Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол России назвал полезной беседу в МИД Молдавии

Посол России в Кишиневе Олег Озеров, которому МИД Молдавии вручил ноту протеста, заявил об обстоятельном разговоре с представителями ведомства. Стороны подробно разобрали вопросы двусторонних отношений, пояснил дипломат. Вместе с тем причастность России к падению беспилотников на территории Молдавии посол отверг.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«У нас состоялся обстоятельный разговор о перспективах двусторонних отношений между Российской Федерацией Молдовы. Он был длительным, то есть это был очень подробный разбор всех вопросов, которые касаются как жизнедеятельности посольства, так и в целом двусторонних отношений. И это, на мой взгляд, была полезная беседа, которая позволила прояснить подходы сторон к сложным и острым вопросам»,— сказал господин Озеров журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В минувшие выходные в Каушанском районе Молдавии и городе Рышканы обнаружили два беспилотника, которые, по утверждению молдавских властей, принадлежит РФ. В связи с этим Кишинев обвинил Москву в нарушении воздушного пространства. Между тем Олег Озеров подчеркнул, что «принадлежность этих БПЛА к России не установлена». «Все предыдущие случаи, в которых обвиняли Российскую Федерацию при расследовании, выяснили, что это были в основном украинские»,— добавил посол.

МИД Молдавии вручил Олегу Озерову ноту протеста из-за «незаконного и преднамеренного вмешательства» в выборы президента страны и референдум о евроинтеграции. В Кремле подобные обвинения отвергали.

Подробнее о выборах в Молдавии — в материале «Ъ» «Победа племени Майи».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...