Капитализация криптовалют впервые достигла $3 трлн

Рыночная капитализация всего криптовалютного рынка впервые в истории достигла $3 трлн, следует из данных Coinmarketcap. В последний раз объем рынка приближался к этой отметке в ноябре 2021 года, но тогда он остановился на $2,86 трлн. При этом, по данным CoinGecko, который отслеживает более 15 тыс. монет, суммарная рыночная капитализация криптовалют сегодня достигла уже $3,14 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Криптовалюты растут в цене после победы Дональда Трампа на выборах президента США 5 ноября. В рамках избирательной кампании республиканец неоднократно заявлял о намерении поддержать криптовалютную индустрию. Непосредственно же рост цен обеспечивает в первую очередь приток капитала в криптовалютные биржевые фонды. По данным Farside, за минувшую неделю в спотовые BTC-ETF пришло $1,63 млрд, неделей ранее — еще $2,22 млрд. Общий объем инвестиций в ETF впервые превысил $25 млрд.

Цена самой популярной криптовалюты, биткойна, сегодня ночью преодолела отметку $89 тыс. За неделю монета подорожала почти на 30% и к 10:45 мск торгуется на уровне $89,4 тыс.

Подробнее о ситуации на криптовалютном рынке — в материале «Ъ» «Ария биткойна».

Кирилл Сарханянц