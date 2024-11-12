Стоимость биткойна поднялась выше $89 тысяч

Стоимость биткойна превысила $89 тыс., следует из данных торгов. Криптовалюта поэтапно увеличивалась в цене в течение вчерашнего дня и ночью 12 ноября установила очередной рекорд, преодолев отметку в $88 тыс.

Согласно данным биржи Binance, биткойн по состоянию на 2:25 мск дорожал до $89 517. По данным на 3:08 мск, стоимость криптовалюты вновь снизилась до отметки $88,3 тыс. (+10,12%).

Исполнительный директор Binance Ричард Тенг в интервью Financial Times говорил, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для криптовалютной индустрии начнется «золотой век». Представители отрасли надеются, что господин Трамп изменит политику Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

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