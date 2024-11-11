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Коммерсантъ FM
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Ария биткойна

Котировки криптовалюты побили исторический рекорд

Котировки биткойна обновили исторический максимум, превысив уровень $85 тыс., чему поспособствовали рекордные притоки в спотовые BTC-ETF. Оптимизм криптовалютного рынка связан с избранием президентом США Дональда Трампа, активно поддерживающего индустрию, и позитивными заявлениями со стороны других политиков. Однако в ближайшее время многое будет зависеть от их реальных действий. При этом аналитики не исключают, что курс биткойна может достичь $100 тыс. на фоне так называемого «ралли Санта-Клауса».

За неделю, прошедшую с победы Дональда Трампа на выборах президента США, биткойн подорожал на 25%

За неделю, прошедшую с победы Дональда Трампа на выборах президента США, биткойн подорожал на 25%

Фото: Kevin Wurm / Reuters

За неделю, прошедшую с победы Дональда Трампа на выборах президента США, биткойн подорожал на 25%

Фото: Kevin Wurm / Reuters

По данным Coinmarketcap, в понедельник, 11 ноября, стоимость биткойна достигала отметки в $85,5 тыс., нового исторического максимума. Очередной раунд «бычьей» игры с ведущей криптовалютой начался неделю назад, и за это время ее стоимость выросла на 25%. С начала года биткойн подорожал в два раза. В результате его капитализация превысила $1,67 трлн, а доля в общей капитализации рынка приближается к 60% — максимуму с марта 2021 года. Другие популярные криптовалюты за последнюю неделю значительно выросли в цене — на 36–38% (Ethereum, Solana), и даже в два раза (Dogecoin). Их котировки обновили многомесячные и многолетние максимумы, однако до исторических рекордов им еще далеко.

Рост во многом связан с притоком капитала в биржевые фонды на фоне президентских выборов в США. По данным Farside, за минувшую неделю в спотовые BTC-ETF пришло $1,63 млрд, неделе ранее — еще $2,22 млрд. На следующий день после объявления победы Дональда Трампа в президентской гонке в США чистый приток в Bitcoin ETF составил рекордные $1,38 млрд, причем только в фонды BlackRock’s IBIT – $1,1 млрд. Общий объем инвестиций в ETF впервые превысил $25 млрд.

Такие фонды обязаны держать обеспечение в биткойнах, соответствующее вложениям инвесторов, пояснил ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. По его словам, это оказывает прямое влияние на курс базового актива: в случае оттока капитала из таких ETF биткойны, которые держались в качестве обеспечения, распродаются, что оказывает давление на цену, а в случае притока капитала фондам приходится докупать биткойны для обеспечения, что поддерживает рост курса.

Кроме того, ряд мировых лидеров высказался в поддержку криптовалют. Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах внедрения блокчейн-технологий на государственном уровне, что укрепило доверие к цифровым активам.

Не стоит забывать и о продолжающемся эффекте от победы Дональда Трампа, который неоднократно высказывал инициативы о развитии криптоиндустрии.

Также на этой неделе в Бангкоке проходит крупнейшее событие в криптоиндустрии — конференция Devcon. Несмотря на то, что она объединяет разработчиков экосистемы Ethereum, в рамках ее проводится более 40 конференций других блокчейнов и более 200 сайд-мероприятий. Ожидается много выступлений, в том числе создателя Ethereum Виталика Бутерина, по дальнейшему развитию этой экосистемы на ближайшие годы. Обычно такие заявления поддерживают рост как биткойна и эфира, так и других виртуальных валют (Solana, TON, Polygon), отметил основатель платформы токенизации Fractio Павел Федоров.

На фоне победы Дональда Трампа курс биткойна обновил исторический максимум

Однако сохраняются и факторы, сдерживающие рост криптовалютного рынка. К ним можно отнести законодательную неопределенность — в некоторых странах продолжаются дискуссии о введении более строгого регулирования этого рынка, отмечает DeFi-аналитик Роман Кауфман. По данным участников рынка, а также биржи Deribit, в диапазоне $90–100 тыс. за биткойн скопилось очень много скупленных опционов, что затормозит движение цен в этой области, отмечает господин Федоров.

В ближайшее время движение курса биткойна будет зависеть от тех заявлений, которые будут делать представители новой администрации президента США. «Дональд Трамп, конечно, говорил о поддержке индустрии, но никаких точных мер он не называл. Многие его заявления звучали слишком популистски, чтобы к ним относиться серьезно. Теперь индустрия ждет реальных дел или, по крайней мере, реалистичных планов»,— указывает Райан Ли.

После Дня благодарения и перед Рождеством на крипторынке может наблюдаться «ралли Санта-Клауса», отмечают эксперты.

В этот период инвестфонды покупают финансовые инструменты лидеров рынка для демонстрации более привлекательной отчетности. «В этот период курс биткойна может достигнуть нового рекорда, превысив $90 тыс., и попытаться взять новый исторический рубеж на уровне $100 тыс.»,— ожидает Райан Ли.

Ксения Куликова

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