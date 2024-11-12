Стоимость биткойна поднялась выше $88 тысяч и показала новый рекорд

Стоимость биткойна поднялась выше $88 тыс. и в очередной раз обновила исторический максимум, следует из данных торгов. Криптовалюта поэтапно увеличивалась в цене в течение дня и вечером 11 ноября установила еще один рекорд, превысив отметку в $87 тыс.

Согласно данным биржи Binance, биткойн по состоянию на 0:30 мск дорожал до $88 350. Примерно через 20 минут криптовалюта подешевела до $87,8 тыс. (+10,11%).

Исполнительный директор Binance Ричард Тенг в интервью Financial Times говорил, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для криптовалютной индустрии начнется «золотой век». Представители отрасли надеются, что господин Трамп изменит политику Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Подробнее — в материале «Ъ» «Ария биткойна».