Биткойн обновил исторический рекорд и стоил дороже $87 тысяч

Биткойн вечером 11 ноября снова обновил исторический максимум, поднявшись выше отметки в $87 тыс., продемонстрировав рост на 9,5%. Стоимость криптовалюты поэтапно увеличивалась в течение дня.

На бирже Binance биткойн по состоянию на 23:16 мск стоил $87 202. Однако через 4 минуты его стоимость немного снизилась, показав $86,9 тыс. Ранее сегодня вечером этот показатель впервые в истории поднимался выше $86 тыс.— до $86 650.

В целом за день криптовалюта выросла на $6 тыс. Утром 11 ноября стоимость биткойна обновила очередной исторический максимум и достигла отметки $81 тыс., продолжив рост.

Исполнительный директор Binance Ричард Тенг в интервью Financial Times говорил, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для криптовалютной индустрии начнется «золотой век». Представители отрасли надеются, что господин Трамп изменит политику Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Подробнее — в материале «Ъ» «Ария биткойна».