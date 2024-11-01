Дизель забуксовал

Экспорт российского дизельного топлива в октябре рискует стать самым низким в этом году, а возможно, даже и за последние четыре года. Поставки снизились на 15% относительно месяца ранее, до менее чем 700 тыс. баррелей в сутки, в связи с уменьшением объемов переработки из-за продолжающихся ремонтов на НПЗ и сокращением ее рентабельности. Аналитики ожидают, что с ноября нефтекомпании начнут восстанавливать поставки за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российские нефтекомпании сократили экспорт дизельного топлива и газойля за 30 дней октября относительно предыдущего месяца на 15%, до 685 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из данных Kpler, с которыми ознакомился “Ъ”. Это самый слабый уровень поставок с октября 2020 года, когда, по данным аналитической компании, экспортировалось около 600 тыс. б/с дизтоплива.

До октября, по данным Kpler, минимальный объем поставок в этом году был в августе (около 730 тыс. б/с). Еще в начале этого года экспорт дизтоплива превышал 1 млн б/с и был максимальным в январе — почти 1,2 млн б/с.

Как и прежде, крупнейший импортер российского дизтоплива с долей 44% — Турция, куда поставки сократились на 10%.

Второй по величине потребитель — Бразилия снизила объемы закупок более чем вдвое, до 81 тыс. б/с. Но эти страны могут еще улучшить статистику в связи с тем, что направление еще 110 тыс. б/с топлива из РФ Kpler пока не может определить. Турция замещает недостающие объемы поставками дизтоплива из Саудовской Аравии, Бразилия — из США.

Сокращение экспорта топлива происходит на фоне снижения нефтепереработки в октябре, которая, по данным “Ъ”, находится на минимальном уровне с 2022 года — 5,1 млн б/с. Это связано в основном с тем, что российские нефтекомпании все еще не завершили ремонты на ряде НПЗ, которые перезапустят свои установки не ранее ноября. Тенденцией последних лет стало то, что в условиях введенных в 2022 году санкций ЕС против российской нефтепереработки НПЗ увеличивают сроки ремонтов. Кроме того, заводы РФ в этом году неоднократно подвергались атакам украинских дронов.

Ожидается, что с ноября НПЗ постепенно будут восстанавливать нефтепереработку, а вслед за этим и экспорт. Так, например, вероятно, в ноябре перезапустится Туапсинский НПЗ «Роснефти», который произвел в 2023 году около 3 млн тонн дизтоплива, а в этом году выпуск будет ниже. По информации Reuters, завод планирует переработать в ноябре 480 тыс. тонн нефти.

Падение экспорта дизтоплива и газойля в первую очередь связано с сезонными ремонтными работами, вследствие которых нефтепереработка упала до самого низкого с мая 2022 года уровня, комментирует Виктор Катона из Kpler.

По его мнению, приостановление нефтепереработки на Туапсинском НПЗ сильно сказалось на поставках дизеля из Черноморского региона, параллельно с этим экспорт из Новороссийска снизился на фоне ремонтных работ на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛа и Новокуйбышевском НПЗ «Роснефти».

По словам аналитика, помимо ремонтов роль сыграли падение дизельных крэк-спредов (разница между ценой нефти и нефтепродуктов) и в целом слабая маржа нефтепереработки. Как считает господин Катона, Туапсинский НПЗ был приостановлен именно из-за слабой маржи, а не из-за принесенного атаками дронов урона. Возвращение этого завода с ноября с загрузкой в 50%, рост мазутных крэк-спредов и в целом положительная корректировка маржи нефтепереработки приведут к тому, что ноябрь будет сильнее в плане экспорта, прогнозирует Виктор Катона.

В среднем по стране чистая маржа нефтепереработки находится на очень приличном уровне для всех технологически оснащенных предприятий, считают в «Петромаркете». По данным компании, для типового «бензинового» НПЗ чистая маржа находится на уровне 9,6 тыс. руб. за тонну, для типового «дизельного» — 9,8 тыс. руб. за тонну, типового простого НПЗ — 700 руб. за тонну.

Дмитрий Козлов