Вывоз брошен

По данным “Ъ”, на фоне продолжения ремонтов на НПЗ правительство не намерено досрочно снимать ограничения на экспорт бензина, которые действуют до конца 2024 года. Ранее Минэнерго рассчитывало на ослабление эмбарго для НПЗ с ноября после завершения ремонтов и насыщения рынка. Досрочное открытие экспорта может вызвать дальнейший рост цен на бензин, которые регуляторы пока безуспешно пытаются удержать в пределах инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство пока не готово снимать запрет на экспорт бензина, утверждают несколько источников “Ъ” в нефтяной отрасли. По словам опрошенных собеседников “Ъ”, решение о возобновлении вывоза топлива не принято, учитывая плановые и внеплановые ремонты на НПЗ, которые продолжатся в ноябре. Один из собеседников “Ъ” отмечает, что на фоне сокращения нефтепереработки производство бензина сейчас находится на минимальных уровнях, а насыщение рынка, которое необходимо для открытия экспорта, пока не достигнуто, даже несмотря на снижение спроса. Таким образом, снятие запрета приведет к увеличению цен на бензин, чего опасаются российские власти. В пресс-службе правительства и секретариате вице-премьера Александра Новака не ответили “Ъ”.

Правительство продлило введенный с марта и завершавшийся в августе запрет на экспорт бензина до конца 2024 года. Внося в июле предложение о продлении эмбарго, Минэнерго предлагало ввести запрет на сентябрь—октябрь, разрешив НПЗ экспортировать топливо в ноябре—декабре. Однако ремонты на заводах затянулись на больший срок, чем предполагалось первоначально.

Александр Новак, вице-премьер, 26 сентября (цитата по «Интерфаксу»): «Что касается бензина, в первую очередь сейчас почему закрыт экспорт? Главная задача — обеспечивать внутренний рынок».

Два собеседника “Ъ” говорят, что сторонником снятия эмбарго был владеющий Киришским НПЗ «Сургутнефтегаз». Против ослабления ограничений, в частности, выступала ФАС. «Вопрос отмены запрета экспорта на бензин пока преждевременен, мы пока наблюдаем за ситуацией»,— цитировало 15 октября ТАСС замглавы ФАС Виталия Королева. Александр Новак в конце сентября говорил, что экспорт будет разрешен в том случае, «если будет избыток продукта на внутреннем рынке». «У нас, например, на дизельное топливо нет запрета на экспорт, потому что его избыток»,— отмечал вице-премьер.

Биржевые цены на бензины Аи-95 и Аи-92 с начала сентября, когда они находились на максимальных за год уровнях, в условиях действия экспортных ограничений снизились на 15% и 5% соответственно. В результате чистая маржа продаж бензинов Аи-95 и Аи-95 на АЗС хоть и улучшилась, но все еще не положительна. При этом рост цен на АЗС опережает темпы инфляции, чего пытаются не допустить власти. По данным Росстата, средняя стоимость бензина на АЗС увеличилась с начала года на 8,2% при инфляции в 6,27%.

До конца года запрет снят не будет, считает руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов, добавляя, что снятие ограничений угрожает новым ростом цен на топливо в оптовом сегменте.

Тем более с нового года рост акцизов на топливо будет выше запланированного ранее, что и так потянет цены в рознице вверх, добавляет аналитик. С 2025 года акциз увеличивается на 13,6%, до около 17,1 тыс. руб. за тонну. В течение последнего года власти запретами на экспорт «перекрывали» периоды с шаткими балансами, отмечает Виктор Катона из Kpler.

По данным «Петромаркета», средняя по стране чистая маржа реализации топлива на АЗС находится на нулевом уровне для Аи-92, на уровне минус 1,7 руб. за 1 литр для Аи-95, и положительна — около 2,1 руб. за 1 литр — для дизтоплива. Несмотря на то что маржа торговли Аи-95 отрицательна, она находится на траектории роста, которая сформировалась в сентябре, отмечают в «Петромаркете». Как считают в компании, рост продолжится на фоне высокой чистой маржи торговли Аи-95 на нефтебазах, которая находится на уровне 7 тыс. руб. за тонну, что будет способствовать падению отпускных цен нефтебаз, по которым продукт закупают АЗС.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел