ТАСС: ЕС может запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш

Европарламент готовится принять резолюцию, призывающую к более «целенаправленным» мерам по борьбе с теневым флотом России, пишет Politico со ссылкой на документ. Агентство ТАСС, которое получило проект резолюции, передает, что в числе новых ограничений на рассмотрении находится запрет российским танкерам с нефтью входить в пролив Ла-Манш.

Как передает Politico, резолюция призывает страны ЕС к систематическому санкционированию судов, перевозящих нефть из России, усилению спутникового мониторинга и целевой проверке танкеров. В документе также указано, что в отношении судов могут принять новые требования к подтверждению страховки при нахождении в водах Евросоюза.

ТАСС пишет, что Европарламент также призывает страны ЕС в тесном сотрудничестве с Великобританией ввести запрет на проход этих судов в Ла-Манш. В публикации Politico об этой инициативе не говорится.

Резолюцию вынесут на голосование в конце ноября. В материалах Politico и ТАСС указано, что документ носит рекомендательный характер и необязателен к исполнению.

9 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций в отношении Москвы, который будет направлен на ужесточение обхода ограничений, введенных ранее. По информации Politico, новые санкции затронут экспорт из России сжиженного природного газа, а также танкеров, с помощью которых страна может обходить установленные запреты.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «ЕС фокусируется на СПГ».