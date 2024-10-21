Politico: новые санкции ЕС против России затронут СПГ

Власти Европейского союза планируют включить в новый, 15-й пакет санкций против России ограничения по экспорту сжиженного природного газа. Запрет также коснется судов, с помощью которых РФ, как считают в ЕС, обходит санкции по торговле нефтью. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Страны ЕС возобновят обсуждение новых санкций в январе 2025 года. Один из собеседников издания сказал, что нынешние ограничения работают неэффективно: «Нам нужно признать, что режим санкций не работает так, как должен — есть проблемы со сжиженным природным газом, есть проблемы с нефтью, есть проблемы с определенными товарами».

В январе председательство в Совете ЕС перейдет от Венгрии к Польше. По данным Politico, Польша планирует использовать свое председательство для повышения прозрачности поставок российского топлива в Европу. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как утверждают источники издания, препятствовал обсуждению санкций во время венгерского председательства.

Подробнее о санкциях — в материале «Ъ» «ЕС отклонил консультации».