ЕС фокусируется на СПГ

В 15-й пакет европейских санкций войдут ограничения на экспорт СПГ. По крайней мере, такие рестрикции планируют начать обсуждать после завершения председательства Венгрии в Совете ЕС, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов. С 1 января 2025-го мандат перейдет Польше, которая уже дала понять, что будет лоббировать ужесточение мер в отношении российских энергоносителей. Вместе с этим государства-члены ЕС рассчитывают, что в повестку вернутся острые вопросы, говорят источники издания. Кроме того, по их мнению, блоку следует уточнить фокус санкций, поскольку сейчас они «не работают должным образом»: в этом году закупки российского СПГ снова начали быстро расти на ожиданиях новых ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Впрочем, фактор Венгрии вряд ли стоит рассматривать как основной, считает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Когда страна перестанет быть председателем в Совете Европейского союза, чисто технически у нее будет возможность заблокировать новые санкции, потому что должно быть единогласное решение всех государств, которые входят в объединение. Где-нибудь через пару лет, когда на рынок придут новые объемы американского, катарского СПГ и так далее, произойдет его переизбыток, и скорее всего, будет даже падение цен. Тогда подобные шаги будут уместны. Сейчас же можно получить стресс для своей экономики.

Если текущая политическая ситуация будет развиваться так, как она идет, то запрет на российский СПГ в итоге последует, но не прямо сейчас, а все-таки попозже».

14-й пакет санкций ЕС был принят этим летом. Он, в частности, ограничил транзит российского СПГ через европейские порты и запретил его реэкспорт, а также новые инвестиции и поставку товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов. Сообщения о еще больших ограничениях выглядят вбросами, многие страны-члены ЕС в этом не заинтересованы и подобные решения будут блокировать, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Совсем недавно европейцы принимали уже санкции, которые на практике оказались, скорее, не ударом по российским СПГ-проектам, а попыткой насытить внутренний рынок газа, чтобы цены не росли, а в идеале стали пониже.

Если они принимают решение, например, о запрете импорта газа, то лишают себя фактически одного из крупнейших поставщиков. Это спровоцирует определенный дефицит на рынке и поднимет цены.

А, например, по контрактам с "Газпромом" тоже идет биржевая привязка. Поэтому и Австрия, и Венгрия, и другие страны, которые покупают, в частности, трубопроводный газ из России, тоже пострадают просто из-за повышения его стоимости. Поэтому лучше рубить все это на корню, что называется, и блокировать санкции в этой сфере любом случае. По сути, европейцы могут безболезненно продублировать ограничения, которые уже введены со стороны США и Великобритании, и сказать, что они ударили по российским СПГ-проектам, хотя в реальности ничего не изменится. Вот это более реалистичный сценарий, и то не факт, что его примут».

В новом пакете Брюссель также намерен ужесточить санкции против танкерного флота, отмечает Politico. О каких именно ограничениях может идти речь? На этот вопрос “Ъ FM” ответил начальник аналитического отдела компании «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров: «Думаю, что основной прицел постараются сделать на то, чтобы те суда, которые уже попали под санкции и затем поменяли название, владельца и так далее, все-таки засветившись один раз, уже не могли бы быть свободными от ограничений. Плюс, скорее всего, будут какие-то обсуждаться вторичные санкции на тех, кто вообще имел какое-либо касательство к таким танкерам: застраховал, ремонтировал, хотя это по морским правилам не особенно получится.

С газовозами ситуация немного сложнее, потому что сам по себе флот гораздо более малочисленный в силу того, что объем рынка СПГ не настолько велик. Но эта продолжающаяся работа приводит к тому же самому эффекту, что есть некие суда, которые продолжают работать под санкциями того или иного вида на тех или иных маршрутах».

Тем временем Китай стал крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа за первые девять месяцев года, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. За этот период «Газпром» экспортировал в страну почти 24 млрд. куб. м газа, что на 40% больше, чем за тот же период 2023-го. В целом за этот год Россия планирует поставить в КНР 30 млрд куб. м газа, а в следующем — 38 млрд куб. м, говорил в июле вице-премьер Александр Новак. Тем не менее это «малая часть» того, что компания раньше поставляла в Европу, отмечает Bloomberg. В 2022 году Россия экспортировала в европейские страны больше 61 млрд куб. м. За первые девять месяцев 2024-го — 22,5 млрд куб. м.

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Екатерина Вихарева