Авторынок съезжает с пика

Прогнозируемое охлаждение спроса на автомобильном рынке после индексации утильсбора случилось в ноябре: за неделю продажи новых легковых машин упали сразу на четверть. Больше всего тенденция затронула Москву, где рынок сократился на 42,4% к предыдущей неделе и на 22,6% год к году. Впрочем, по итогам года, прогнозируют эксперты, рынок все равно окажется в значительном плюсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Российский рынок новых автомобилей за неделю 4–10 ноября сократился примерно на четверть к предыдущей неделе по всем сегментам, свидетельствуют данные «Автостата». Самое большое снижение продаж пришлось на легкие коммерческие автомобили (LCV) — на 26,4%, до 2,42 тыс. штук, наименьшее — на грузовики — на 24,3%, до 2,07 тыс. штук. Продажи легковых машин упали на 24,6%, до 27,23 тыс. штук.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что на рынке началось прогнозируемое охлаждение спроса после пиковых значений сентября и октября, когда граждане старались приобрести автомобиль, ввезенный до индексации утилизационного сбора, то есть по более низкой стоимости.

Также на динамику повлияли технические причины, добавляет эксперт. По его словам, традиционно первая неделя месяца всегда хуже последней. Кроме того, на статистике сказалось то, что из-за рабочего 2 ноября предыдущая неделя была длинной, а неделя из-за праздничного 4 ноября — короткой, уточняет он.

По данным «Автостата», наибольшее падение продаж новых легковых автомобилей за 4–10 ноября зафиксировано в Москве — на 42,4% к предыдущей неделе, до 2,93 тыс. штук. На втором месте — рынок Московской области, который снизился на 19,3%, до 1,98 тыс. штук. Топ-3 замыкает Санкт-Петербург с результатом 1,45 тыс. автомобилей, что на 28,8% меньше показателей прошлой недели. В Краснодарском крае и Татарстане продажи сократились на 23,2% и 32,8%, до 1,27 тыс. штук и 1,17 тыс. штук соответственно. Меньше всего — на 6,2%, до 1,07 тыс. машин — рынок просел в Самарской области. По отдельным регионам отмечается падение за этот период и относительно аналогичной недели ноября прошлого года. В Москве год к году продажи снизились на 22,6%, в Санкт-Петербурге — на 13,8%, в Краснодарском крае — на 3,2%.

Тимофей Гераськин, управляющий директор «БорисХоф», в интервью “Ъ” в августе: «Если раньше для нас анонсы новых моделей были ключевыми новостями... то сейчас триггеры совершенно другие».

В марочном рейтинге, по словам господина Удалова, меньше всего к предыдущей неделе сократились продажи отечественной Lada. Именно этим объясняется то, что в столице рынок сократился больше всего, а в Самаре — меньше, уверен эксперт. «Наибольшая доля продаж этой марки приходится на Самарскую область, а в Москве Lada традиционно меньше всего»,— рассказывает он.

Самая продаваемая модель по итогам недели 4–10 ноября по-прежнему Lada Granta (3,5 тыс. штук), на втором месте — Lada Vesta (2 тыс. штук), на третьем — китайский кроссовер Haval Jolion (1,2 тыс. штук), подсчитали в «Автостате». В топ-10 также вошли Lada Niva Legend, Chery Tiggo 7 PRO Max, Lada Niva Travel, Chery Tiggo 4 PRO, Lada Largus, Geely Monjaro и Haval M6. Продажи этих моделей не превысили 1 тыс. штук.

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В октябре рынок новых легковых автомобилей установил новый рекорд за последние 3,5 года с результатом 171,18 тыс. штук (см. “Ъ” от 6 ноября). Лучшие показатели были зафиксированы только в апреле 2021 года, когда в стране было продано 171,5 тыс. машин. Однако уже в первые дни ноября многие дилеры рассказывали “Ъ” о снижении трафика в автосалонах. В частности, охлаждение спроса отмечали в «Рольфе» и «Авилоне».

Господин Удалов прогнозирует дальнейшее снижение продаж новых легковых автомобилей в ноябре относительно октября. Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов полагает, что рынок во втором месяце осени будет на уровне 100 тыс. новых машин, что на 71% ниже результатов октября. При этом опрошенные “Ъ” участники рынка и эксперты сохраняют свои ожидания по росту авторынка в 2024 году. По итогам десяти месяцев продажи новых машин выросли на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,3 млн штук, следует из данных «Автостата». Господин Беспалов считает, что в 2024 году продажи достигнут примерно 1,55 млн машин, что соответствует росту на 46% год к году.

Наталия Мирошниченко