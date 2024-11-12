Предвыборная перенастройка

Депутат Госдумы Сергей Боярский покидает пост главы регионального отделения «Единой России» в Санкт-Петербурге. Как поясняют источники “Ъ”, это кадровое решение связано с последними перестановками в федеральном руководстве партии и предстоящими выборами в Госдуму. По их словам, с высокой степенью вероятности городских единороссов теперь возглавит спикер петербургского парламента Александр Бельский. Впрочем, допускают собеседники “Ъ” и возможность того, что эту позицию займет губернатор Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О своей грядущей отставке с партийного поста Сергей Боярский сообщил утром 11 ноября в своем Telegram-канале. По его словам, в этот день были запущены бюрократические процедуры по «передаче эстафеты управления региональным отделением следующему руководителю».

Господин Боярский также отчитался, что все задачи, которые ставило перед ним федеральное руководство, региональное отделение выполнило. В качестве своих главных достижений он назвал работу партийной приемной, открытие пространства «СреДА!», отправку гуманитарной помощи в новые регионы и «пострадавшие области», поддержку бойцов специальной военной операции. Среди избирательных кампаний Сергей Боярский особо выделил «более чем успешную муниципальную кампанию» и переизбрание на второй срок губернатора Александра Беглова. Отметим, что результат господина Беглова (59,8% голосов) оказался худшим среди всех глав регионов, избранных на прямых выборах в сентябре 2024 года.

Сергей Боярский родился в 1980 году в Ленинграде в семье актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Начав музыкальную карьеру вместе с отцом, он затем ушел в бизнес в сфере строительства торговых центров в Петербурге («Южный полюс», «Променад»). Работал в банковской сфере. В политику пришел в 2011 году, когда баллотировался в заксобрание города от «Единой России» (ЕР), но мандата не получил. В 2012 году стал советником губернатора Петербурга Георгия Полтавченко по связям с общественностью. Тогда же возглавил телеканал «Санкт-Петербург». В 2016 году избрался депутатом Госдумы по списку ЕР, в сентябре 2021 года переизбрался на новый срок, а в декабре того же года получил и внутрипартийное повышение, став секретарем регионального отделения ЕР в Санкт-Петербурге. Его кандидатуру рекомендовал председатель партии Дмитрий Медведев и активно поддерживал тогдашний секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Минувшим летом господин Турчак покинул свой партийный пост и возглавил Республику Алтай, а врио секретаря генсовета ЕР стал Владимир Якушев. Именно с политикой господина Якушева один из осведомленных источников “Ъ”, близких к администрации президента, и связывает кадровую перестановку в Петербурге. По его словам, теперь есть установка, что региональное отделение должен возглавлять либо спикер заксобрания, либо губернатор.

Получить комментарий Сергея Боярского “Ъ” не удалось.

Осведомленный источник “Ъ” в ЕР называет ротацию в петербургском отделении «плановой» и утверждает, что новым секретарем «с высокой степенью вероятности» станет спикер городского заксобрания Александр Бельский.

Собеседники “Ъ” в региональной ЕР тоже предполагают, что эту позицию может занять господин Бельский. Такой вариант в партии рассматривают, ссылаясь на опыт бывшего спикера парламента Вячеслава Макарова, который с 2012 по 2021 год возглавлял реготделение. Региональные партийцы также отмечают, что уже готовятся к выборам в заксобрание Санкт-Петербурга и Госдуму в 2026 году, а кадровые перестановки — это часть такой подготовки.

Пресс-секретарь Александра Бельского сообщила “Ъ”, что не обладает информацией о его возможном новом назначении. Сам спикер в своем Telegram-канале, в отличие от других высокопоставленных петербургских единороссов, хранивших в понедельник молчание, поблагодарил Сергея Боярского за «продуктивную работу».

Нового руководителя петербургского отделения ЕР планируется избрать через три недели на региональной партконференции. Ее в партии называют подготовкой к большому федеральному съезду партии.

При этом, по сведениям “Ъ”, существует и вариант назначения на должность главы отделения ЕР Александра Беглова.

Ранее “Ъ” сообщал, что у руля местных ячеек партии власти теперь стоит больше половины действующих глав субъектов (47 из 89), хотя еще четыре года назад не было ни одного. В руководстве ЕР тогда обещали, что «секретаризация» губернаторского корпуса будет продолжаться. На своих последних выборах Александр Беглов баллотировался именно от «Единой России», а не самовыдвиженцем, как в предыдущий раз.

Андрей Винокуров; Полина Пучкова, Санкт-Петербург