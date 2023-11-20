Далеко не первый секретарь

На минувшей неделе ряды секретарей региональных отделений «Единой России» (ЕР) пополнили еще четыре губернатора. У руля местных ячеек партии власти теперь стоит больше половины действующих глав субъектов — 47 из 89, хотя еще четыре года назад не было ни одного. «Секретаризация» губернаторского корпуса идет эволюционным путем и будет продолжаться, говорят в руководстве ЕР. Это помогает концентрировать власть, что особенно важно для «новичков» во главе регионов, объясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пост секретаря отделения ЕР — это не «просто добавка», а «самостоятельная работа», напомнил Дмитрий Медведев губернаторам Михаилу Котюкову, Виталию Хоценко, Владиславу Кузнецову и Дмитрию Махонину (слева направо)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Пост секретаря отделения ЕР — это не «просто добавка», а «самостоятельная работа», напомнил Дмитрий Медведев губернаторам Михаилу Котюкову, Виталию Хоценко, Владиславу Кузнецову и Дмитрию Махонину (слева направо)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

14 ноября президиум генсовета ЕР назначил временно исполняющими обязанности секретарей региональных отделений партии избранных в сентябре губернаторов Чукотки, Омской области и Красноярского края Владислава Кузнецова, Виталия Хоценко и Михаила Котюкова. Кроме того, пермскую ячейку в статусе врио возглавил губернатор Дмитрий Махонин (избран в 2020 году). Ранее он был беспартийным, но 14 ноября вместе с господином Котюковым получил партбилет из рук председателя ЕР Дмитрия Медведева (господа Кузнецов и Хоценко до этого уже состояли в партии).

«Это (партийная должность.— “Ъ”) не просто добавка какая-то, как иногда трактуется в различных источниках,— подчеркнул господин Медведев.— Это самостоятельная работа. В этом сила правящей партии: вы сможете добиться соединения возможностей». Среди задач, стоящих перед новоиспеченными лидерами отделений, «конечно, подготовка к президентским выборам», добавил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

По подсчетам “Ъ”, региональными ячейками ЕР теперь руководят больше половины всех российских губернаторов — 47 из 89. При этом совмещение губернаторского и партийного постов — тенденция относительно свежая. Как в нулевых, так и в 2010-х годах организациями ЕР на местах в основном руководили законодатели: спикеры парламентов, их заместители или лидеры фракций, иногда — сенаторы или депутаты Госдумы. Высшие должностные лица редко возглавляли партийные ячейки. Одним из немногих был глава Краснодарского края Александр Ткачев, который в 2005–2007 и в 2010–2015 годах исполнял полномочия секретаря политсовета (на тот момент — высшая партийная должность) краевой организации. После назначения министром сельского хозяйства он уступил этот пост первому вице-спикеру заксобрания региона Николаю Гриценко (занимает его до сих пор).

В целом же представители исполнительной власти становились секретарями ЕР скорее в качестве исключения. Например, чеченских единороссов с 2012 по 2019 год возглавлял премьер Абубакар Эдельгериев, на смену которому пришел спикер парламента Магомед Даудов, а ямальских с 2011-го по 2013-й — первый вице-губернатор Владимир Владимиров, которого сменил первый вице-спикер заксобрания ЯНАО Алексей Ситников.

Ситуация изменилась в 2019 году, когда по инициативе Дмитрия Медведева (он призвал местных лидеров не «прятаться» и прекратить практику самовыдвижения на выборах) сразу 13 глав субъектов заняли руководящие посты в региональных отделениях. В 2020 году партячейки возглавили еще 12 губернаторов, в 2021-м — трое, а в 2022-м — сразу 14. В 2023 году их примеру последовал астраханский губернатор Игорь Бабушкин.

В ряде субъектов даже успела произойти «пересменка» глав-секретарей. Так, после отставки тамбовского губернатора Александра Никитина в 2021 году его преемник Максим Егоров «унаследовал» и партийный пост (сам господин Никитин до назначения врио губернатора в 2015 году руководил ячейкой в качестве спикера облдумы, а в 2020-м возглавил ее уже как губернатор). Аналогичным образом партийные функции перешли новым главам Рязанской и Кировской областей Павлу Малкову и Александру Соколову после отставки Николая Любимова и Игоря Васильева в 2022 году. Правда, в отличие от господина Егорова, они стали секретарями уже после победы на выборах.

В то же время остаются регионы, где главы пока не берут на себя руководство ячейками ЕР. В первую очередь это субъекты, которые возглавляют оппозиционеры: Хакасия (секретарем является спикер парламента Сергей Сокол), Чувашия (спикер Леонид Черкесов), Хабаровский край (депутат Госдумы Максим Иванов), Орловская и Ульяновская области (спикер Леонид Музалевский и первый вице-спикер Владимир Камеко). В петербургской организации после избрания в 2021 году в Госдуму многолетнего спикера заксобрания и главы отделения Вячеслава Макарова руководство перешло не к беспартийному губернатору Александру Беглову, а к депутату Госдумы Сергею Боярскому. В Москве в том же году на смену экс-депутату Мосгордумы Андрею Метельскому пришел не мэр Сергей Собянин (член бюро высшего совета ЕР), а вице-спикер Госдумы Петр Толстой. На Камчатке секретарский пост в 2021 году получила вице-премьер Виктория Сивак, а в Ивановской области в 2020-м — глава Ивановского района Сергей Низов.

На прошлой неделе секретарями еще двух ячеек были также назначены не губернаторы. Забайкальское отделение ЕР в статусе врио возглавил начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец, сменивший депутата Госдумы, экс-начальника той же дороги Александра Скачкова. По данным источников “Ъ”, федеральное руководство ЕР рассматривало в качестве нового секретаря беспартийного губернатора Александра Осипова, но он от этого предложения отказался. А ярославскую ячейку в статусе врио возглавил министр регионального развития Евгений Чуркин. По данным собеседников “Ъ”, беспартийному главе региона Михаилу Евраеву тоже предлагали стать секретарем, но тот «решил остаться "губернатором всех ярославцев", пояснив, что Чуркин — полностью его человек и он за него отвечает».

Среди секретарей региональных отделений ЕР есть и настоящие «долгожители». Так, в Татарстане партячейку с 2003 года (то есть фактически с момента создания) возглавляет спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, и переход этой должности к главе республики Рустаму Минниханову пока не рассматривается. Источники “Ъ” поясняют, что публичная партийная работа изначально была в зоне ответственности парламента и его спикера, а господин Минниханов и без того участвует в работе ЕР, в том числе на федеральном уровне.

Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил “Ъ”, что назначение губернаторов на высшие партийные посты в регионах является «эволюционным процессом», который будет продолжаться. «У партии есть понимание, кто из коллег и когда будет готов возглавить свою ячейку»,— добавил он, но уточнить возможное число будущих губернаторов-секретарей отказался.

По словам политолога Ростислава Туровского, практический эффект от совмещения губернаторского и партийного постов «существует и он важен»: «Секретарями назначают обычно новых губернаторов, нередко незнакомых с регионом и его элитами. Лидерство нового губернатора в партии позволяет ему укрепить позиции в регионе и избежать конкуренции с местными элитами». Совмещение направлено на концентрацию власти в руках губернатора, это упрощает и оптимизирует региональное управление, к чему стремятся и центр, и сами губернаторы, полагает эксперт.

Андрей Прах; Ирина Александрова, Киров; Влад Никифоров, Иркутск; Антон Голицын, Ярославль; Кирилл Антонов, Казань