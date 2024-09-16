Регионы укрепят самооборонную мощь

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала в понедельник поправки главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, наделяющие губернаторов правом создавать региональные отряды по защите от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Их участники будут приравнены к дружинникам и смогут помогать компетентным органам в «отдельных мероприятиях по территориальной обороне». Подобные структуры уже существуют в приграничных регионах, но механизм их создания до сих пор не конкретизирован, говорится в пояснительной записке. Такие отряды нужны не только в военное, но и в мирное время, подчеркивает автор проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект Андрея Картаполова («Единая Россия»), одобренный 16 сентября правкомиссией, был направлен на отзыв в правительство до внесения в Госдуму. Депутат предложил изменить федеральный закон «Об особенностях правового регулирования в сфере оборота оружия и в сфере охранной деятельности, а также о мерах по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в отдельных субъектах РФ». Изначально этот документ, принятый летом 2023 года, готовился для упорядочивания ситуации в новых субъектах РФ.

Теперь же господин Картаполов предлагает расширить действие закона на все регионы, а губернаторов наделить полномочиями по усилению охраны общественного порядка, «в том числе с использованием боевого ручного стрелкового оружия».

Поправки дополняют закон новой ст. 4.2, которая описывает порядок деятельности «региональных отрядов» (см. справку на стр. 3). По решению губернатора участники отрядов обязаны прибыть к установленному месту сбора и приступить к выполнению поставленных задач. Конкретный алгоритм их работы, а также форму удостоверений должны разработать в регионах.

Как будут функционировать «региональные отряды» Основные положения законопроекта: губернаторы вправе принимать меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в том числе с использованием боевого ручного стрелкового оружия;

отряды создаются высшими должностными лицами субъектов РФ в форме государственных унитарных предприятий;

финансирование отрядов осуществляется из бюджета субъекта РФ;

основные задачи отрядов — оказание содействия органам военного управления, правоохранительным органам и территориальным подразделениям МЧС в проведении «отдельных мероприятий» по территориальной обороне, усилению охраны общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;

отряды состоят из участников постоянного состава (на основании трудового договора) и временного состава (на основании гражданско-правового договора); временные участники на период исполнения функций в отряде освобождаются от основной работы с сохранением должности и заработка и получают вознаграждение, размер которого определяется властями субъекта РФ;

участниками отрядов могут быть только граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве вооруженных сил РФ;

на участников отрядов распространяются все права, обязанности, ответственность, а также правовая и социальная защита, установленные для народных дружинников согласно закону «Об участии граждан в охране общественного порядка»;

участники отрядов имеют право на компенсацию за ущерб здоровью и пенсию в случае утери работоспособности, а их родственники — на пенсию по потере кормильца, погибшего при выполнении гражданского долга.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение указаний президента Владимира Путина «по привлечению членов добровольческих народных дружин (ДНД) Белгородской, Брянской и Курской областей в мобилизационный людской резерв ВС РФ», а также по созданию аналогичных отрядов в других регионах. В документе уточняется, что сейчас на границе с Украиной действуют ДНД, которые привлекаются для патрулирования и охраны социально значимых объектов, однако их создание «законодательством не определено»: «Они не могут иметь вооружение, военную и специальную технику, в наличии у них только разрешенное гладкоствольное оружие, имеющееся в свободной продаже».

А поскольку «отдельные задачи» по территориальной обороне нужно решать «не только в военное время или особый период, но и в мирное время», правом создавать такие отряды должны обладать все губернаторы, говорится в пояснительной записке.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности инициативу единоросса концептуально поддержала, но при условии доработки. Как указано в проекте отзыва, в том же законе есть ст. 4.1, которая позволяет губернаторам по решению президента создавать специализированные ГУПы «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время». Такие предприятия были созданы в Белгородской («Охрана специального назначения»), Брянской («Центр специального назначения “Защита” Брянской области») и Курской («Центр специального назначения “Патриот”») областях, а также в Севастополе («Отряд “Севастополь”»). Чтобы не дублировать функции ГУПов, правительство предложило господину Картаполову внести поправки еще и в ст. 4.1, «при этом уточнив цели и условия создания специализированных предприятий, их задачи, функции, порядок комплектования, материально-техническое и финансовое обеспечение».

Напомним, ДНД стали активно создаваться в приграничных субъектах РФ в конце 2022 года. Первопроходцами выступили Белгородская и Курская области. Позже к ним присоединились другие регионы, причем даже те, которые не имеют общей границы с Украиной, например Орловская и Псковская области (см. “Ъ” от 17 июля 2023 года).

Андрей Прах; Сергей Толмачев, Воронеж; Александр Дремлюгин, Симферополь