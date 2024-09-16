Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Регионы укрепят самооборонную мощь

В правительстве одобрили законопроект о создании губернаторами «региональных отрядов»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала в понедельник поправки главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, наделяющие губернаторов правом создавать региональные отряды по защите от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Их участники будут приравнены к дружинникам и смогут помогать компетентным органам в «отдельных мероприятиях по территориальной обороне». Подобные структуры уже существуют в приграничных регионах, но механизм их создания до сих пор не конкретизирован, говорится в пояснительной записке. Такие отряды нужны не только в военное, но и в мирное время, подчеркивает автор проекта.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект Андрея Картаполова («Единая Россия»), одобренный 16 сентября правкомиссией, был направлен на отзыв в правительство до внесения в Госдуму. Депутат предложил изменить федеральный закон «Об особенностях правового регулирования в сфере оборота оружия и в сфере охранной деятельности, а также о мерах по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в отдельных субъектах РФ». Изначально этот документ, принятый летом 2023 года, готовился для упорядочивания ситуации в новых субъектах РФ.

Теперь же господин Картаполов предлагает расширить действие закона на все регионы, а губернаторов наделить полномочиями по усилению охраны общественного порядка, «в том числе с использованием боевого ручного стрелкового оружия».

Поправки дополняют закон новой ст. 4.2, которая описывает порядок деятельности «региональных отрядов» (см. справку на стр. 3). По решению губернатора участники отрядов обязаны прибыть к установленному месту сбора и приступить к выполнению поставленных задач. Конкретный алгоритм их работы, а также форму удостоверений должны разработать в регионах.

Как будут функционировать «региональные отряды»

Основные положения законопроекта:

  • губернаторы вправе принимать меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в том числе с использованием боевого ручного стрелкового оружия;
  • отряды создаются высшими должностными лицами субъектов РФ в форме государственных унитарных предприятий;
  • финансирование отрядов осуществляется из бюджета субъекта РФ;
  • основные задачи отрядов — оказание содействия органам военного управления, правоохранительным органам и территориальным подразделениям МЧС в проведении «отдельных мероприятий» по территориальной обороне, усилению охраны общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;
  • отряды состоят из участников постоянного состава (на основании трудового договора) и временного состава (на основании гражданско-правового договора); временные участники на период исполнения функций в отряде освобождаются от основной работы с сохранением должности и заработка и получают вознаграждение, размер которого определяется властями субъекта РФ;
  • участниками отрядов могут быть только граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве вооруженных сил РФ;
  • на участников отрядов распространяются все права, обязанности, ответственность, а также правовая и социальная защита, установленные для народных дружинников согласно закону «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
  • участники отрядов имеют право на компенсацию за ущерб здоровью и пенсию в случае утери работоспособности, а их родственники — на пенсию по потере кормильца, погибшего при выполнении гражданского долга.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение указаний президента Владимира Путина «по привлечению членов добровольческих народных дружин (ДНД) Белгородской, Брянской и Курской областей в мобилизационный людской резерв ВС РФ», а также по созданию аналогичных отрядов в других регионах. В документе уточняется, что сейчас на границе с Украиной действуют ДНД, которые привлекаются для патрулирования и охраны социально значимых объектов, однако их создание «законодательством не определено»: «Они не могут иметь вооружение, военную и специальную технику, в наличии у них только разрешенное гладкоствольное оружие, имеющееся в свободной продаже».

А поскольку «отдельные задачи» по территориальной обороне нужно решать «не только в военное время или особый период, но и в мирное время», правом создавать такие отряды должны обладать все губернаторы, говорится в пояснительной записке.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности инициативу единоросса концептуально поддержала, но при условии доработки. Как указано в проекте отзыва, в том же законе есть ст. 4.1, которая позволяет губернаторам по решению президента создавать специализированные ГУПы «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время». Такие предприятия были созданы в Белгородской («Охрана специального назначения»), Брянской («Центр специального назначения “Защита” Брянской области») и Курской («Центр специального назначения “Патриот”») областях, а также в Севастополе («Отряд “Севастополь”»). Чтобы не дублировать функции ГУПов, правительство предложило господину Картаполову внести поправки еще и в ст. 4.1, «при этом уточнив цели и условия создания специализированных предприятий, их задачи, функции, порядок комплектования, материально-техническое и финансовое обеспечение».

Напомним, ДНД стали активно создаваться в приграничных субъектах РФ в конце 2022 года. Первопроходцами выступили Белгородская и Курская области. Позже к ним присоединились другие регионы, причем даже те, которые не имеют общей границы с Украиной, например Орловская и Псковская области (см. “Ъ” от 17 июля 2023 года).

Андрей Прах; Сергей Толмачев, Воронеж; Александр Дремлюгин, Симферополь

Новые ограничения на усыновление российских детей одобрены с небольшими замечаниями

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник одобрила поправки о запрете на усыновление российских детей гражданами государств, где практикуется смена пола. Проект, разработанный группой депутатов Госдумы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным, вице-спикерами Анной Кузнецовой и Петром Толстым (все — «Единая Россия»), предполагает введение такого запрета для граждан государств, где «разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства».

Поддержав эту инициативу в целом, комиссия в то же время рекомендовала ее авторам обеспечить «поддержание в актуализированном состоянии» (в том числе с помощью Министерства иностранных дел РФ) перечня государств, где разрешены подобные процедуры, а также предусмотреть исключение в отношении отчима (мачехи), «проживающего с ребенком в силу уже сложившихся семейных отношений и желающего усыновить ребенка либо установить над ним опеку». Эти изменения предложено внести в законопроект при его подготовке ко второму чтению.

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...