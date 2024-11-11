Украина обещала российскому летчику до $750 тыс. за угон вертолета

Сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины предлагал пилоту ВКС России $600–750 тыс. за угон вертолета радиоэлектронной борьбы, сообщили в эфире телеканала «Россия 24». Также, по информации телеканала, украинская разведка обещала российскому пилоту трансфер для него и его семьи в Чехию.

«Гуровец Сергей предлагал пилоту за угон вертолета $600–750 тыс., а еще трансфер в Чехию на ПМЖ для всей семьи. Сначала планировали транзит через Турцию в Польшу либо Латвию, оттуда на Украину, потом уже в Чехию»,— рассказал корреспондент телеканала. Оперативная игра, уточнил он, велась с ноября 2023 года.

По словам корреспондента, сотрудники ГУРа выяснили номер телефона супруги пилота и пытались уговорить ее покинуть Россию до момента угона вертолета. «Это обычные методы украинской разведки, чтобы потом шантажировать, взяв семью пилота в заложники»,— сказал корреспондент.

О предотвращении угона вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России ФСБ сообщила сегодня, 11 ноября. Ведомство утверждает, что сотрудники ГУРа пытались завербовать российского военного летчика для угона вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. По словам самого пилота, представитель спецслужб Украины предлагал ему отравить членов своего экипажа, а затем перегнать вертолет на подконтрольную Украине территорию.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».