Что происходит после ввода войск России на Украину. День 992-й
Новости, карты и заявления 11 ноября
ФСБ заявила, что сорвала операцию Украины по угону российского вертолета. Макрон и Стармер в последний раз пробуют уговорить США разрешить ВСУ дальнобойные удары западными ракетами в глубину РФ, пишет The Telegraph. За ночь над российскими регионами уничтожено 13 БПЛА. Трамп в телефонном разговоре с Путиным 7 ноября выразил интерес к переговорам для «скорейшего урегулирования конфликта на Украине», пишет The Washington Post. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».
10:16. Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в международном аэропорту Гагарин в Саратове.
10:14. Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено в результате падения обломков беспилотника, сообщил губернатор.
10:14. Всего нынешним утром в Воронежской области было сбито пять БПЛА, сообщил губернатор Гусев.
9:56. Негативная оценка перспектив Украины в конфликте омрачила настрой ее союзников и заставила их начать говорить о переговорах, сообщает CNN.
9:44. Губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил об опасности БПЛА над регионом.
9:40. В США прорабатывают проведение выборов на Украине в условиях продолжения боевых действий против России, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
9:20. ВСУ выпустили более 45 боеприпасов и 19 БПЛА по территории Белгородской области за прошедшие сутки. Один человек погиб из-за атаки дрона по многоквартирному дому в Шебекино, сообщил губернатор Гладков.
9:14. Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии на фоне неудач на поле боя, пишет WSJ.
8:57. Графики аварийных отключений электроэнергии введены в Киеве и девяти областях Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
8:30. ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона вертолета радиоэлектронной борьбы МИ-8МТПР-1 ВКС России. Утверждается, что сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ.
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Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года
8:30. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в «последний раз» попробуют убедить действующего американского лидера Джо Байдена до завершения полномочий снять запрет вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве.
8:29. Минобороны сообщило, что в ночь на 11 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников над Курской областью и один — над Белгородской.
8:29. Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 7 ноября выразил интерес к переговорам для «скорейшего урегулирования конфликта на Украине». The Washington Post утверждает, что он призвал президента России «не обострять ситуацию», и напомнил о значительном американском военном присутствии в Европе.