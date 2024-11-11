Что происходит после ввода войск России на Украину. День 992-й

ФСБ заявила, что сорвала операцию Украины по угону российского вертолета. Макрон и Стармер в последний раз пробуют уговорить США разрешить ВСУ дальнобойные удары западными ракетами в глубину РФ, пишет The Telegraph. За ночь над российскими регионами уничтожено 13 БПЛА. Трамп в телефонном разговоре с Путиным 7 ноября выразил интерес к переговорам для «скорейшего урегулирования конфликта на Украине», пишет The Washington Post. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:16. Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в международном аэропорту Гагарин в Саратове.

10:14. Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено в результате падения обломков беспилотника, сообщил губернатор.

10:14. Всего нынешним утром в Воронежской области было сбито пять БПЛА, сообщил губернатор Гусев.

9:56. Негативная оценка перспектив Украины в конфликте омрачила настрой ее союзников и заставила их начать говорить о переговорах, сообщает CNN.

9:44. Губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил об опасности БПЛА над регионом.

9:40. В США прорабатывают проведение выборов на Украине в условиях продолжения боевых действий против России, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

9:20. ВСУ выпустили более 45 боеприпасов и 19 БПЛА по территории Белгородской области за прошедшие сутки. Один человек погиб из-за атаки дрона по многоквартирному дому в Шебекино, сообщил губернатор Гладков.

9:14. Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии на фоне неудач на поле боя, пишет WSJ.

8:57. Графики аварийных отключений электроэнергии введены в Киеве и девяти областях Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

8:30. ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона вертолета радиоэлектронной борьбы МИ-8МТПР-1 ВКС России. Утверждается, что сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ.

Фотогалерея Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении Фото: Евгений Биятов / РИА Новости В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области Фото: Алексей Коновалов / ТАСС 5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова 2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС Фото: Росгвардия Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области

На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Следующая фотография 1 / 11 Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении Фото: Евгений Биятов / РИА Новости В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области Фото: Алексей Коновалов / ТАСС 5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова 2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС Фото: Росгвардия Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области

На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Смотреть

8:30. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в «последний раз» попробуют убедить действующего американского лидера Джо Байдена до завершения полномочий снять запрет вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве.

8:29. Минобороны сообщило, что в ночь на 11 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников над Курской областью и один — над Белгородской.

8:29. Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 7 ноября выразил интерес к переговорам для «скорейшего урегулирования конфликта на Украине». The Washington Post утверждает, что он призвал президента России «не обострять ситуацию», и напомнил о значительном американском военном присутствии в Европе.