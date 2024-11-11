ФСБ сорвала операцию Украины по угону российского вертолета

ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона вертолета радиоэлектронной борьбы МИ-8МТПР-1 ВКС России. Утверждается, что сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение»,— сообщили в ФСБ.

На видео, предоставленном ФСБ, российский летчик вертолета рассказывает, что к нему через Telegram обратился представитель спецслужб Украины по имени Сергей. По словам летчика, тот попытался завербовать его: в заданный день летчик должен был отравить членов своего экипажа, а затем перегнать вертолет на территорию, контролируемую ВСУ. Спецслужбы Украины также предложили ему переправить семью в Кишинев.

Вертолеты РЭБ Ми-8МТПР-1 оснащены системой «Рычаг-АВ», предназначенной для радиоэлектронной борьбы. Комплекс подавляет работу средств управления ПВО, оружия зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских комплексов и истребительной авиации. Также позволяет осуществлять радиотехническую разведку.