WP: Трамп 7 ноября провел телефонный разговор с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 7 ноября, сообщила газета The Washington Post (WP). По данным источников издания, республиканец выразил интерес к дальнейшим переговорам для «скорейшего урегулирования конфликта на Украине». В Кремле пока не прокомментировали эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (2017 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (2017 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В материале утверждается, господин Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. Правительство Украины при этом было уведомлено о звонке Дональда Трампа и не выступало против этого разговора, сказано в статье.

Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что планирует завершить конфликт на Украине «за 24 часа» в случае победы на президентских выборах. В своей победной речи он пообещал остановить все войны. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что простого решения конфликта на Украине быть не может, однако Кремль готов выслушать предложения господина Трампа.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».