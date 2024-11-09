Рябков: Россия готова выслушать предложения Трампа по Украине

Простого решения военного конфликта на Украине быть не может, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что российская сторона готова будет выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Дональд Трамп

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Дипломат заверил, что Москва «тщательно, ответственно и внимательно подходит к любым идеям». В качестве примера он упомянул план Китая и Бразилии. Говоря об инициативах США, господин Рябков уточнил, что оценки «будут даваться по конкретным делам будущей администрации». Он считает, что некоторые посылы господина Трампа о «сверхбыстром урегулировании» — это не более чем риторика, «способ привлечь к себе дополнительное внимание на предвыборном отрезке».

«Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном счете это приведет все к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы несомненно сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ»,— сказал замглавы МИД РФ в интервью «Интерфаксу».

В мае Китай и Бразилия обнародовали план по разрешению конфликта на Украине, предполагавший в том числе прекращение боевых действий. Киев его отверг.

Выборы в США состоялись 5 ноября. В течение суток Дональд Трамп преодолел планку в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. В своей победной речи он пообещал остановить все войны. По данным The Wall Street Journal, советники господина Трампа предложили урегулировать конфликт на Украине путем создания демилитаризованной зоны по линии фронта.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Европа готовит себя к Дональду Трампу».