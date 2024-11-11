Роботы придут на чиновничьи места

Правительство начинает новую волну оптимизации госслужбы — реформа, сократившая на 10% центральные аппараты федеральных ведомств в 2020 году, с 1 июля 2025 года доберется и до их гораздо более многочисленных территориальных подразделений, где работают порядка 400 тыс. человек. Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше. Впрочем, 10% не предел, в Белом доме и Кремле ждут предложений самих ведомств и о дальнейшей их эволюции в связи с цифровизацией. В понимании властей, информатизация неизбежно должна приводить к росту эффективности, что, в свою очередь, позволит снижать численность чиновников и далее, сохранять на госслужбе только дорогих профессионалов и привлекать квалифицированных молодых адекватными их компетенциям заработками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К лету правительство готовится распроститься с 10% штатной численности территориальных подразделений министерств и ведомств — а если получится, то и превысить эту долю

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ К лету правительство готовится распроститься с 10% штатной численности территориальных подразделений министерств и ведомств — а если получится, то и превысить эту долю

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Белый дом активно приступил к новому этапу реформы госуправления, начатой еще в 2019 году (см. “Ъ” от 20 марта 2019 и 21 октября 2020 года). Тогда сокращениям на 10% подверглись центральные аппараты министерств и ведомств, при этом сэкономленные фонды были «оставлены» в их распоряжении ради возможности повышать выплаты эффективным сотрудникам. Также была изменена система оплаты труда госслужащих — оклады, составлявшие 40% выплат, были повышены, а премии, на которые приходилось 60% выплат, сокращены; в итоге соотношение обязательных и стимулирующих выплат теперь составляет 80/20.

Новый этап реформы затронет значительно большее число госслужащих, занятых в территориальных органах федеральных ведомств.

В них работает порядка 400 тыс. человек, или более 0,5% занятых в российской экономике. Высвобождение даже 10% из них было бы заметно на остродефицитном российском рынке труда — и могло бы отразиться и в цифрах после запятой показателя исторически минимальной сейчас безработицы (2,4%). Впрочем, большинству ведомств может оказаться достаточно сократить незаполненные должности штатного расписания, перенаправив эти средства на повышения выплат работающим,— в некоторых госорганах доля вакантных должностей перекрывает 10% более чем вдвое.

В самом же Белом доме десятипроцентное сокращение штатной численности терорганов воспринимают скорее как ориентир, рассказали “Ъ” в секретариате курирующего административную реформу вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. На деле доля сокращаемых должностей может оказаться и выше. В новой конструкции терорганам придется учитывать и свою цифровизацию, значительно снижающую потребность в персонале. Официально власти об этом не говорят, но о том, что конкурентная борьба моделей «маленьких и очень эффективных за счет цифровизации ведомств» господином Григоренко запущена, участники закрытых совещаний, в частности, в контрольно-надзорной сфере “Ъ” уже сообщали (см. “Ъ” от 28 октября и 5 ноября 2024 года) — как и о том, что одновременные затраты на цифровизацию работы и расширение штатов воспринимаются в Белом доме как дублирующие и неэффективные.

Добро на модернизацию исполнительной власти после длительной паузы от Владимира Путина уже получено: оно оформлено указом №922 от 29 октября 2024 года (документ вышел незамеченным на фоне шока от очередного повышения ЦБ ключевой ставки). Указ требует сокращений к 1 июля 2025 года и запрещает раздувать штаты после. При этом сроки, которые отведены ведомствам на работы по оптимизации своих структур, штатных расписаний и систем оплаты труда, свидетельствуют о том, что на реформу в Белом доме рассчитывали: предложения по «оптимизации» от ведомств, согласно поручениям господина Григоренко, ждут в Минфине уже до 28 декабря, а проекты нормативных актов и доклад президенту о результатах должны быть готовы к 14 марта 2025 года.

Изначально происходящее должно было стать вторым этапом реформы центральных аппаратов министерств, но его развертывание оказалось «подвешено» сначала в связи с пандемией, а затем — из-за последствий военной операции РФ на Украине, и с тех пор тарифные сетки в терподразделениях не пересматривались, «отвязавшись» от значительного роста зарплат в экономике. Впрочем, «обеспечивающие» будущие изменения корректировки пропорций премий и окладов в рамках нынешних фондов оплаты труда в терорганах были реализованы еще в 2023 году. Так, втрое выросли должностные оклады, в шесть раз — размеры окладов за классный чин с одновременным понижением втрое ежемесячных премий. В результате по итогам года соотношение гарантированных и премиальных выплат составило 80/20 против 48/52 в 2021–2022 годах.

Однако без пересмотра подхода к структуре и штатам средний «расчетный уровень оплаты труда гражданских служащих территориальных органов» все еще «составляет 60,3 тыс. руб. (в 2021–2022 годах было 48,9 тыс., с 1 января 2025 года станет 63 тыс.)», говорится в материалах реформы, с которыми ознакомился “Ъ”.

«Это на 45% ниже уровня оплаты труда гражданских служащих центральных аппаратов (140,7 тыс. руб. в федеральных службах и агентствах)»,— признают в правительстве.

Одна же из главных проблем в том, что денежное содержание молодых специалистов «не превышает 22 тыс. руб. (38 тыс. с премией), что влечет высокую текучесть кадров (до 26% среди молодежи, в том числе до 62% в первый год прохождения службы)», говорится в документах. Правительство же видит в привлечении молодых специалистов на госслужбу механизм «обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала» (ради которого в том числе «пилотируется» ипотека для молодых чиновников, см. “Ъ” от 15 июля 2024 года). В расчетной модели Белого дома среднемесячный уровень оплаты труда гражданских служащих территориальных органов, где будет принято решение об оптимизации штатной численности, в среднем вырастет на13%, до 71 тыс. руб. при сокращении штата на 10%, увеличится на 19%, до 75 тыс. руб. при сокращении на 15%; прибавку в 27% с выплатами до 80 тыс. руб. получат сотрудники ведомств, отказавшихся от 20% штата.

Олег Сапожков