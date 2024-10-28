Контроль и надзор перестроится на марше

Проверки на основании индикаторов риска становятся все более эффективными, свидетельствуют данные с совещания вице-премьера, главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко с контрольно-надзорными органами, с которыми ознакомился “Ъ”. За девять месяцев 2024 года точность назначения проверок достигла 87% против 69% годом ранее и средней эффективности проверок по всем прочим основаниям — около 60%. Де-факто эти результаты ставят вопрос о необходимости перестройки работы и в самих ведомствах — по словам источника “Ъ”, неформальное поручение представить варианты их административной трансформации было дано руководителям контролеров на том же совещании. В аппарате господина Григоренко от ответа на вопрос об этом уклонились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реформа контрольно-надзорной модели под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко привела к необходимости переставить кресла и в самих контролирующих органах

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Реформа контрольно-надзорной модели под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко привела к необходимости переставить кресла и в самих контролирующих органах

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дмитрий Григоренко в минувшую пятницу провел совещание с контрольно-надзорными органами, в рамках которого участники обсудили итоги работы ведомств за девять месяцев 2024 года. Как следует из представленной на мероприятии информации, наиболее эффективными по-прежнему являются проверки на основании срабатывания индикаторов риска нарушения обязательных требований: за первые три квартала 2024 года их точность достигла 87% против 69% за аналогичный период 2023 года и средней эффективности проверок по всем прочим основаниям около 60%.

Эффективность всех видов проверок достигла 70%, в то время как в аналогичном периоде 2023 году была на уровне 44%, одна из самых высоких результативностей — у индикаторов риска нарушения обязательных требований, разработанных Россельхознадзором, следует из материалов к совещанию.

За январь—сентябрь этого года объем проверок по индикаторам риска (на сегодняшний день их насчитывается 481, до конца года планируется ввести еще 20 индикаторов) увеличился вдвое. Одновременно с этим снижается общее число проверок (плановых и внеплановых по другим основаниям) — с 2019 года сокращение составило почти 4,2 раза, и процесс этот, вероятно, близок к финалу: за девять месяцев 2024 года контролеры провели 284 тыс. проверок — примерно столько же, сколько за тот же период 2023-го.

Снижение проверок стало возможно благодаря риск-ориентированному подходу, при котором на объектах, соблюдающих обязательные требования, они не проводятся, и мораториям на плановые и внеплановые проверки на объектах невысокого риска. В правительстве намерены продолжить работу над совершенствованием надзорной системы и системы рисков. Процесс «настройки» предполагается осуществить в том числе за счет обратной связи от бизнеса через сервис досудебного обжалования решений — за три квартала этого года количество обращений к нему достигло уровня всего 2023 года (более 5 тыс.). Кроме того, Белый дом, добившись формальной разработки ведомствами индикаторов риска нарушений компаниями обязательных требований, планирует сосредоточиться на их содержательном наполнении (см. “Ъ” от 9 февраля).

По итогам совещания контрольно-надзорные органы получили пока не формализованное поручение представить соображения о том, как должна измениться их административная структура, рассказал “Ъ” один из его участников. В аппарате господина Григоренко от ответа на вопрос об этом уклонились, однако сама по себе такая возможность обсуждалась чиновниками в последние годы как вполне логичная — рост эффективности и алгоритмизация КНД и должны были привести к росту производительности контролеров и, как следствие, поставить вопросы о новой структуре, оптимальной численности и оплате труда сотрудников контрольно-надзорных органов.

Попытки “Ъ” оценить динамику численности контролеров в последние годы, отметим, сталкивались с довольно заметными искажениями трендов разовыми решениями об ее изменениях в массовых видах контроля и надзора, хотя общее движение к сокращению числа занятых в этой сфере прослеживается.

Реформа госслужбы, начатая еще в 2019 году (см. “Ъ” от 20 марта 2019 года), предполагала сокращение 10% федеральных и региональных госслужащих в год с перераспределением фонда оплаты в пользу оставшихся, а также изменение структуры оплаты труда (соотношение зарплат и премий 40/60 должно было трансформироваться в 60/40 и впоследствии доведено до 70/30, см. “Ъ” от 15 июля). Однако де-факто новации тогда затронули только центральные аппараты контрольных ведомств и на региональный уровень не распространились. «Региональная» часть реформы должна была начаться в 2022 году, но начало военной операции на Украине резко изменило планы и приоритеты. Теперь же рост эффективности контролеров позволяет провести аналогичное перераспределение и внутри контрольных ведомств, избавив их от сотрудников, неспособных работать в новой модели, и перестроив тарифные сетки в соответствие новым задачам и KPI.

Венера Петрова, Олег Сапожков