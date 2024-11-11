Госдума оценит молодежь комплексно

Как стало известно “Ъ”, в Госдуме на этой неделе пройдет первое заседание нового экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности. Курировать его работу будет первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). Эксперт полагает, что подобные «тематические» советы выходят из парламентской моды, уступая место «точечным» рабочим группам, но именно в работе с подрастающим поколением комплексный подход вполне оправдан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова надеется, что эксперты помогут депутатам взяться за решение самых острых проблем молодежи

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова надеется, что эксперты помогут депутатам взяться за решение самых острых проблем молодежи

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Новую экспертную структуру возглавит советник курирующего в Думе молодежную политику вице-спикера Бориса Чернышова (ЛДПР) Александр Солонкин. Он сообщил “Ъ”, что главная задача совета — объединить ради создания безопасной и благоприятной среды для детей и молодежи все заинтересованные стороны, включая государственные органы, общественные организации и экспертное сообщество.

Как рассказала “Ъ” Яна Лантратова, которая будет курировать работу экспертного совета, в новый консультативный орган войдут не только эксперты в сфере образования, культуры и молодежной политики, но и представители госорганов, общественных организаций, образовательных учреждений и СМИ.

Совет, по ее словам, займется вопросами культурного и творческого развития детей и молодежи, разработкой предложений по совершенствованию законодательства в области защиты детей (в том числе от вредной информации), поддержкой добровольцев и гуманитарных миссий, правовым просвещением школьников и их профориентацией, работой над программами по поддержке традиционных ценностей и института семьи.

Первое заседание совета пройдет 14 ноября. На нем планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности детей в интернете, профилактики буллинга и поддержки добровольцев—участников спецоперации. В мероприятии, как ожидается, примут участие более 50 специалистов из разных регионов.

Экспертный совет также планирует поучаствовать в ряде уже действующих проектов в сфере молодежной политики.

Один из них, «Дети в интернете», направлен на профилактику деструктивных явлений в цифровой среде: проект призван предоставить родителям и педагогам необходимые инструменты и знания, а детей обучает безопасному и ответственному поведению в сети. Другой проект, который окажется в центре внимания новой структуры,— Всероссийский антибуллинговый форум, на котором эксперты, педагоги, родители и сами подростки обсуждают способы борьбы с травлей в среде несовершеннолетних. И, наконец, экспертный совет планирует работать с проектом «Я на стиле», популяризирующим рабочие профессии через призму массовой российской моды.

Преподаватель Высшей школы экономики, специалист по законотворчеству Павел Склянчук полагает, что тематические экспертные советы сегодня вышли из парламентской моды и существуют в комитетах больше как пиар-площадки отдельных депутатов, пытающихся «застолбить» за собой определенные темы. «На смену многочисленным по составу советам пришли компактные рабочие группы, которые более мобильны и занимаются конкретными проблемами,— поясняет эксперт.— В их состав, как правило, входят заинтересованные депутаты из разных фракций и регуляторы из органов исполнительной власти. Например, в Думе действуют рабочие группы по миграционному законодательству, по легализации криптовалюты, по созданию нового учебника обществознания, по повышению качества регуляторной политики в ЖКХ и так далее».

Господин Склянчук также обращает внимание на то, что вопросы, которые пытается охватить создаваемый экспертный совет, затрагивают работу как минимум четырех комитетов Думы, поэтому «высоки риски дублирования повестки и пересечения круга участников». В то же время эксперт согласен с тем, что работа с подрастающим поколением «должна вестись комплексно, а не по отдельным сегментам».

Впрочем, председатель профильного комитета Думы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») заверил “Ъ”, что конкуренции по молодежным проблемам в нижней палате нет. «Если коллеги смогут предложить какие-то достойные идеи, наш комитет их обязательно их рассмотрит. Мы будем поддерживать все, что имеет здравый смысл, адекватность, все, что нужно и полезно нашей молодежи»,— пообещал единоросс.

Ксения Веретенникова