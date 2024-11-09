МИД Катара назвал неточной информацию о закрытии в стране офиса «Хамаса»

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари назвал неточной информацию о закрытии политического офиса движения «Хамас» в Дохе. При этом он заявил, что посредничество Катара между Израилем и «Хамасом» зашло в тупик. Ранее AFP со ссылкой на источник писало, что власти Катара отказались от роли посредника в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и предупредили «Хамас» о необходимости перенести офис.

«Сообщения относительно офиса движения "Хамас" в Дохе неточны. Основная цель присутствия этого офиса в Катаре связана с необходимостью присутствия канала связи между определенными сторонами, и этот канал помог в установлении прекращения огня на прошлых этапах и сохранении его для обмена заложников — женщин и детей в ноябре прошлого года»,— говорится в заявлении МИД Катара.

Как добавил Маджид аль-Ансари, власти Катара не допустят, чтобы «посредничество стало поводом для шантажа». Он также подтвердил твердую приверженность поддержке Палестины.

AFP со ссылкой на дипломатический источник писало, что Катар отказался от роли посредника между Израилем и «Хамасом» из-за отказа обеих сторон от добросовестных переговоров. Собеседник агентства говорил, что Катар, США и Египет несколько месяцев пытались достичь соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, но переговоры ни к чему не привели.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «"Хамас" хочет решить все разом».