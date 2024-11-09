AFP: Катар отказался от роли посредника в переговорах Израиля и «Хамаса»

Власти Катара отказались от роли посредника в переговорах Израиля и палестинского движения «Хамас» по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников. Катарские власти также предупредил «Хамас» о необходимости перенести офис из Дохи. Об этом сообщает AFP со ссылкой на анонимный источник.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Катара, уведомления о выходе из участия в переговорах разосланы властям Израиля, администрации президента США и руководителям «Хамаса».

«Катар предупредил, что готов вернуться к посреднической деятельности только в том случае, если обе стороны продемонстрируют искреннюю заинтересованность в возобновлении переговоров»,— сказал источник AFP.

Решение властей Катара собеседник агентства объяснил тем, что Израиль и «Хамас» отказываются от добросовестных переговоров. Несколько месяцев Катар, США и Египет в роли посредников пытались достичь соглашения между Израилем и «Хамасом» о перемирии с освобождением заложников, но переговоры ни к чему не привели.

О результатах последних переговоров в Катаре — в материале «Ъ» «"Хамас" хочет решить все разом».