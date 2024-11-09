Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

AFP: Катар отказался от роли посредника в переговорах Израиля и «Хамаса»

Власти Катара отказались от роли посредника в переговорах Израиля и палестинского движения «Хамас» по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников. Катарские власти также предупредил «Хамас» о необходимости перенести офис из Дохи. Об этом сообщает AFP со ссылкой на анонимный источник.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Катара, уведомления о выходе из участия в переговорах разосланы властям Израиля, администрации президента США и руководителям «Хамаса».

«Катар предупредил, что готов вернуться к посреднической деятельности только в том случае, если обе стороны продемонстрируют искреннюю заинтересованность в возобновлении переговоров»,— сказал источник AFP.

Решение властей Катара собеседник агентства объяснил тем, что Израиль и «Хамас» отказываются от добросовестных переговоров. Несколько месяцев Катар, США и Египет в роли посредников пытались достичь соглашения между Израилем и «Хамасом» о перемирии с освобождением заложников, но переговоры ни к чему не привели.

О результатах последних переговоров в Катаре — в материале «Ъ» «"Хамас" хочет решить все разом».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...